Izolarea la domiciliu, provocată de pandemie îi ajută pe specialiștii de la Institutul Național de Fizică a Pământului. Pe siteul instituției, infp.ro, se prezintă un beneficiu al traficului redus și în general al stării de dezactivare în care se află Capitala.

„Pământul este o planetă „vie” care vibrează continuu sub acțiunea unor factori naturali și antropici precum undele oceanice, vântul, ploaia, activitățile industriale, traficul, etc. Aceste vibrații, cunoscute sub numele de zgomot seismic, sunt înregistrate permanent de stațiile seismice din întreaga lume. Preocuparea permanentă a cercetătorilor seismologi este aceea de a reduce nivelul zgomotului seismic astfel încât înregistrările cutremurelor utile în numeroase cercetări să fie de o calitate cât mai bună.

Atingerea acestui deziderat se realizează în general prin instalarea stațiilor seismice în zone „liniștite” afectate cât mai puțin de sursele de zgomot antropic. Totuși, seismologii sunt nevoiți să instaleze stații seismice și în zone urbane în vederea obținerii unor date esențiale în studiile efectuate pentru reducerea riscului seismic din aceste zone. Înregistrările obținute la aceste stații sunt puternic afectate de activitatea umană cotidiană. Aceasta se reflectă în datele colectate printr-un nivel al zgomotului seismic crescut și o variație a acestuia în funcție de momentul zilei și ziua săptămânii.

Fenomenul s-a observat foarte bine odată cu introducerea măsurilor specifice din timpul pandemiei generată de COVID-19 (restricționarea traficului în orașe, diminuarea activității în sectorul industrial, închidere complexelor comerciale, etc.) în diferite orașe ale lumii (ex. Barcelona, Bruxelles, Londra, Paris, Zurich, etc.).

Bucureștiul nu face nici el excepție, dovadă rezultatele înregistrate la trei stații seismice amplasate în locații diferite din capitală. Două dintre stații sunt instalate în centrul Bucureștiului, BSTR – la casa Oamenilor de Știință din Piața Lahovari, BTMR – la Geotec Consulting în apropiere de Piața Rosetti și una la marginea Parcului Carol, la observatorul de la Cuțitul de Argint – BUC”, se scrie pe siteul instituției.