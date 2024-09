Social Leacurile băbești de pe TikTok: Zeama de murături







Ce este așa interesant la zeama de murături? TikTokerii sunt obsedați să o bea. Ei susțin că sucul de murături poate calma crampele, vindeca mahmureala și opri sughițul.

În timp ce unele dintre beneficiile presupuse ale sucului de murături sunt probabil coincidențe sau efectul placebo, există avantaje reale pentru sănătate. „Sucul de murături poate oferi anumite beneficii pentru sănătate. În special pentru sportivii serioși sau pentru cei care au nevoie de o reaprovizionare rapidă cu electroliți”, spune Joy Bauer. Este expert în nutriție și stil de viață sănătos.

Cum se obține zeama de murături

Nu este ceea ce se obține atunci când se stoarce o murătură, așa cum s-ar face pentru a transforma o lămâie în suc de lămâie. În schimb, este vorba de saramura care transformă castraveții în murături. Aceasta este compusă în general din apă, oțet, condimente și sare.

Unele companii care produc suc de murături îmbuteliat vor adăuga ingrediente pentru gust. „Deoarece saramura nu are exact același gust ca murăturile noastre, infuzăm uleiuri esențiale naturale pentru a crea aceleași arome ca și murăturile noastre”, spune Chase Coleman, șef de marketing pentru Suckerpunch, care are o mulțime de murături diferite și produse adiacente murăturilor. Acestea adaugă, de asemenea, electroliți suplimentari sub formă de magneziu, calciu și potasiu pentru a ajuta la hidratare, deși sucul de murături le conține în mod natural.

Beneficii pentru sănătate

Bine, deci zeama de murături nu este un aliment magic pentru sănătate care poate fi consumat în voie, cum ar fi castraveții. Dar probabil că știați asta. Așadar, care sunt avantajele? Iată principalele moduri în care zeama de murături poate fi bună pentru oameni și cum poate fi încorporată în siguranță în dietă.

Sucul de murături poate înlocui electroliții după efort

Puteți înlocui băutura pentru sportivi plină de zahăr cu suc de murături? Poate că da. Murăturile sunt cu siguranță bogate în potasiu, un electrolit esențial. „Dacă doriți să utilizați sucul de murături ca băutură pentru sportivi în timpul activității pentru a înlocui sodiul pierdut în transpirație, beți 20-50 de uncii de apă la 2 uncii de suc de murături pentru a atinge nivelul corect de sodiu”, spune Blatner.

Acestea fiind spuse, există riscul de a exagera, chiar și cu toată această diluare. „Dacă nu știți exact cât sodiu conține marca de suc de murături, nu este o alegere ideală pentru o băutură pentru sportivi”, a spus ea.

O altă modalitate bună de a reface electroliții este de a adăuga suc de murături la o masă de după antrenament. „Puteți folosi 2 uncii sau mai puțin în dressingul de salată, sau iaurt sau marinate cu ulei pentru carne tofu sau legume”, sugerează Blatner. „Puteți folosi suc de murături în salata de ton sau de pui. Încercați un strop când faceți hummus sau pentru a aroma orezul sau quinoa.”

Poate opri durerea de crampe musculare

TikTok s-ar putea să fi descoperit ceva. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Michigan, Cedars-Sinai și Harvard Medical School a constatat că o lingură de mărar sau suc de murături kosher a redus severitatea crampelor la 69% dintre pacienții intervievați.

Deși sucul de murături nu poate preveni durerile musculare în urma exercițiilor fizice, „acidul acetic din sucul de murături ar putea declanșa un reflex care inhibă nervii care provoacă crampele, oferind o ușurare rapidă”, spune Bauer.

Sucul de murături ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală

Unele murături conțin probiotice, care sunt alcătuite din organisme vii care stimulează bacteriile „bune” din corp. „Aș opta pentru zeama din murături fermentate pentru beneficiile probiotice și de sănătate intestinală”, spune Marisa Moore, fondatoare a Marisa Moore Nutrition în Atlanta.

De ce sunt mai bune murăturile fermentate decât simplii castraveți murați? Potrivit informațiilor de la Universitatea Stanford, murăturile fermentate rămân nepasteurizate. Astfel încât probioticele nu sunt distruse în timpul procesării. „Căutați o murătură cu o listă simplă de ingrediente. Murături, apă, sare și condimente pentru aromă”, adaugă Moore.

Ar putea să echilibra glicemia

Dacă aveți diabet sau rezistență la insulină, întrebați-vă medicul dacă sucul de murături este potrivit pentru dumneavoastră. „Oțetul din sucul de murături poate ajuta la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge”, spune Bauer.

Se crede că oțetul poate stimula răspunsul organismului la insulină datorită componentei sale principale, acidul acetic, adaugă Bauer. Rețineți, totuși, că nu există orientări bazate pe dovezi care să recomande cât de mult să beți sau când să îl beți.

Precauții

Există unele dezavantaje potențiale ale sucului de murături, spune Bauer. „Este foarte bogat în sodiu. Și poate cauza potențiale probleme digestive. Așa că cel mai bine este să îl consumați în cantități foarte mici. Pentru persoanele cu hipertensiune arterială, boli renale, reflux sau pentru cele care urmează o dietă cu restricție de sodiu, consumul de suc de murături este problematic. Și poate accentua problemele de sănătate”, spune ea.

Asta din cauză că sodiul nu ar trebui să fie consumat de către persoanele cu tensiune arterială ridicată. Iar sucul de murături este în mare parte oțet, care este foarte acid, spune ea. „Dacă aveți probleme de sănătate sau preocupări, este important să vă consultați cu medicul dumneavoastră sau cu un dietetician autorizat înainte de a-l adăuga la rutina dumneavoastră, informează goodhousekeeping.com