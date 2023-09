Laurențiu Reghecampf, din nou tătic. Corina Caciuc l-a surprins de ziua lui de naștere

Laurențiu Reghecampf a avut parte de o mare surpriză de ziua lui de naștere. Corina Caciuc i-a făcut antrenorului un tort inedit, pe care a scris un mesaj din care reiese că va deveni, din nou, tătic : „La mulți ani, iubirea mea! 1+1=4”. Fanii de pe Instagram deja i-au felicitat pe cei doi pentru viitorul copil. Aceasta le-a mai dat un indiciu urmăritorilor prin hashtag-ul „bigbrother”, făcând referire la Liam, primul lor fiu.

Și Anamaria Prodan i-a transmis un mesaj fostului soț. Ea i-a urat mult succes și i-a reamintit de fiul său, Bebeto.

În urmă cu ceva vreme, Reghe a povestit și cum a cunoscut-o pe iubita lui, Corina Caciuc. Antrenorul a spus că a văzut-o la o petrecere și că a rămas fermecat de frumusețea ei. El a mai declarat că o iubește foarte mult pe partenera lui și că îl face extrem de fericit.

„Ne-am cunoscut acum aproximativ 2 ani, 1 an și 8 luni cam așa. Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu direct. Doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura cu ea. La tot ce vorbește Anamaria e greu ca cineva să mai vadă realitatea. Dar nici nu contează până la urmă cum ne-am cunoscut, important e ce simți pentru persoana respectivă. Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună. Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă și mi-aș dori ca și Anamaria să aibă parte de același lucru”, a declarat Reghecampf.