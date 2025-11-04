Laura Dern, mesaj după moartea mamei sale, legendara actriță Diane Ladd: Eroina mea extraordinară

Actrița americană Diane Ladd, una dintre cele mai respectate figuri ale cinematografiei americane, a murit la vârsta de 89 de ani, în locuința ei din Ojai, California. Cu o carieră de peste șase decenii, Ladd a fost de trei ori nominalizată la premiile Oscar și a lăsat în urmă roluri memorabile care au marcat istoria filmului.

Vestea tristă a fost confirmată de familia sa. Fiica ei, actrița Laura Dern, a transmis un mesaj emoționant. Aceasta a spus că mama ei a fost minunată și un exempleu pentru ea.

„Eroina mea extraordinară și mama mea minunată, Diane Ladd, s-a stins din viață în această dimineață, cu mine alături. A fost cea mai iubitoare fiică, mamă, bunică și un spirit empatic cum rar se mai naște. Am fost binecuvântați să o avem. Acum zboară alături de îngerii ei”, a scris Dern, vizibil afectată de pierderea celei care i-a fost și mamă, și colegă de platou.

Diane Ladd a fost una dintre puținele actrițe care au reușit să îmbine eleganța clasică de la Hollywood cu o forță interioară uriașă. Publicul și criticii au remarcat-o încă din anii ’70, odată cu rolul Flo din filmul „Alice Doesn’t Live Here Anymore”, regizat de Martin Scorsese.

Interpretarea sa, plină de umor și vitalitate, i-a adus prima nominalizare la Oscar pentru rol secundar și a consacrat-o ca un nume important în cinematografia americană.

Au urmat alte două nominalizări la premiile Academiei: în 1991, pentru „Wild at Heart”, regizat de David Lynch, unde a jucat-o pe mama autoritară a personajului interpretat chiar de Laura Dern, și în 1992, pentru „Rambling Rose”, o dramă intensă despre iubire și moralitate în America anilor ’30.

Criticii de film au descris-o adesea drept „o actriță capabilă să lumineze orice scenă, indiferent cât de întunecat era scenariul”.

Relația profesională dintre Diane Ladd și Laura Dern a fost una rar întâlnită în lumea filmului. Cele două au jucat de mai multe ori împreună, iar chimia lor pe ecran era inconfundabilă. Cea mai recentă colaborare a avut loc în serialul „Enlightened” (HBO, 2011–2013), unde au interpretat o mamă și o fiică aflate într-o relație tensionată, dar profundă.

Dincolo de scenă, Ladd și Dern au împărtășit o prietenie și o legătură emoțională puternică, iar actrița a fost un sprijin constant în ascensiunea fiicei sale către Hollywood-ul marelui ecran.

De-a lungul carierei sale, Diane Ladd a apărut în peste 100 de filme și seriale. Printre cele mai cunoscute producții se numără „Something Wicked This Way Comes”, „Black Widow”, „Plain Clothes” și „Hold Me, Thrill Me, Kiss Me”. A fost o prezență constantă și pe micile ecrane, jucând în numeroase producții TV care i-au adus premii și aprecieri deopotrivă.

Talentul ei nu s-a limitat doar la actorie — Ladd a fost și regizoare, producătoare, dar și autoare de cărți inspiraționale. În numeroase interviuri, vorbea despre importanța empatiei, a răbdării și a iubirii în viața de zi cu zi, valori pe care le-a transmis și generațiilor tinere de artiști.