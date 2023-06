La un pas de tragedie. Cătălin Botezatu era să fie sfâșiat de un rechin

Cunoscutul designer vestimentar Cătălin Botezatu este cu siguranță și un iubitor de vacanțe. Așa se face că a stat chiar și trei luni într-una dintre aceste escapade. Nu de alta, dar America Latină este o destinație care necesită timp pentru a te bucura de ea.

Așa se face că a ajuns și în Insulele Galapagos unde a petrecut câteva zile. Doar că acolo a trăit și spaima vieții lui, pentru că a fost la un pas de a fi atacat de un rechin. „Cea mai nebună vacanță a fost una de trei luni, când am făcut un periplu prin toată America de Sud. (…) Am aterizat în Bora Bora o lună și, prin zona Galapagos, era să mă mănânce puțin un rechin”, povestește Botezatu.

”Am văzut coada rechinului și m-am panicat”

„E o poveste lungă. Eram pe un yacht, am coborât să mă joc cu focile și am vrut să fac diving, deși cel care era cu noi mi-a spus să nu mă îndepărtez de ambarcațiune. Eu m-am dus în larg și acolo am simțit că ceva mă împunge pe la spate. Inițial am crezut că e o focă. M-am uitat spre yacht, am văzut că-mi făceau toți semne, le-am făcut și eu semn. La un moment dat, când m-am întors, am văzut coada rechinului și m-am panicat. Am venit repede către yacht și am scăpat”, a povestit Cătălin Botezatu la o emisiune televizată.

Următoarea vacanță, abia în noiembrie

Cert este că a reușit să scape ca prin urechile acului, iar acum este mult prea ocupat ca să se mai gândească la vacanțe.

Nu de alta dar are foarte multe prezentări de modă, iar în septembrie sunt săptămânile modei la New York și Paris. Iar pentru aceste două evenimente, Bote trebuie să se pregătească temeinic. Așa că următoarea vacanță ar putea fi plănuită eventual unde în luna noiembrie.

Cert este că oricând vrea, Bote poate merge în însoritul Dubai, acolo unde are un apartament pe care l-a cumpărat.