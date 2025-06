Social La pensiune, cu hârtia igienică de acasă. Condiții sub orice critică în turismul românesc







Unele cazări din România nu oferă clienților nici hârtie igienică. Acest lucru a fost pus în dezbatere de către unul dintre turiștii care a pățit acest lucru. A descoperit că nu este singurul.

Cu sau fără hârtie igienică la cazare?

Un turist a ridicat o problemă mai puțin întâlnită la cazări, pe un forum de călătorii. ”Aceasta postare este despre a înțelege cum merg lucrurile la pensiunile din zona Bran-Moeciu și nu numai. Am avut o cazare (toată pensiunea) în zona mai sus menționată. Peste tot afișe că trebuie să lăsăm curat, mai ales să lăsăm vasele spalate, dar nu am avut pus la dispozitie nici burete, nici detergent de vase.

La băi am avut doar o hârtie igienică în fiecare cameră. Am cerut extra și am primit 2 bucăți (pensiunea având 7 camere). Aș vrea să știu dacă este un caz particular sau aceste practici există și la alte cazări. Putem să ne adaptăm, dar mi se pare ciudat ca la următoarele rezervări să pun astfel de întrebări. Șă nu mai fim puși în situația în care ne lipsesc anumite lucruri din bagaj”, a întrebat respectivul turist.

Cazările din ce în ce mai goale

Iar reacțiile celorlați au fost pe măsură. ”Eu cred că este normal cum au procedat. Deoarece nu toată lumea se comportă civilizat și probabil automat bieții oameni și-au luat măsuri de prevenție în privința afișelor respective. La toate cazările la care am fost am găsit afișe cu păstrați curățenia, am găsit chiar și cu partea de vase la bucătărie.

În privința hârtiei depinde și dacă dvs ați solicitat pentru toată lumea… Se poate înțelege că dumneavoastră aveați nevoie de hârtie și de aceea ați primit 2 role”, a explicat un alt turist. Pe de altă parte, cazul nu pare să fie unul singular. ”Nu are legătură cu zona, dar noi am închiriat în Târgu Mureș apartament cu 2 camere și nu am avut nimic.

A trebuit sa iau de toate: burete/detergent de vase, hârtie igienică, rola pentru bucătărie și am pățit așa cu încă 3 cazări diferite. Si noi ne-am gândit că poate nu se mai pun și de atunci am o plasă de voiaj cu toate aceste lucruri cu noi”, a apreciat o altă turistă.