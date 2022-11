La nici o zi după ce a primit ordin de protecție și i s-a pus brățara de monitorizare, „Justițiarul de Berceni” a comis-o din nou

Fosta iubită a lui Alexandru Constandachi a depus plângere pe numele bărbatului în urmă cu doi ani, după ce a primit nenumărate apeluri, mesaje și e-mailuri, dar și după mai multe vizite la ea la apartament, unele chiar în toiul nopții, în urma mediatizării cazului, dosarul a fost scos din sertar.

Alexandru Constandachi a primit pe data de 25 noiembrie 2022 un ordin de restricție.Asta însemnând că acesta nu ar trebui să se mai apropie la cel puțin 200 de metri de blocul în care locuiește Diana, fosta lui iubită care a depus plângerea pentru hărțuire, potrivit Observatornews.

A încălcat ordinul de protecție

Polițiștii i-au montat și o brățară de monitorizare pe picior tot la data de 25 noiembrie pe care acesta va trebui să o poarte minim 5 zile, iar pentru o eventuală prelungire, Diana, fosta iubită, va trebui să facă o cerere. Totuși, se pare că justițiarul din Berceni nu a ținut cont de interdicția pe care o are și a trecut, în aceeași zi, pe lângă blocul în care locuiește tânăra care l-a denunțat, ceea ce i-a obligat pe polițiști să o contacteze imediat pe aceasta pentru a verifica dacă totul este în ordine.

„Jusțițiarul de Berceni” a susținut că a trecut prin zona respectivă din greșeală, deoarece avea unele treburi de rezolvat.

„Dacă încălcam ordinul de restricție în adevăratul sens al cuvântului, acum ați fi vorbit cu mine din arest. Dacă Diana alege să învârtă povești pe Reddit este treaba ei”, a declarat Alexandru Constandachi.

L-a întrebat pe Marian Godină de ce echipament are nevoie pentru a pleca în Ucraina

Pe blogul său, Marian Godină a relatat cum o cunoștință comună l-a pus pe Alexandru Constandachi în legătură cu el. Acesta ar fi dorit să afle cu exactitate ce fel de echipament i-ar trebui pentru a se alătura războiului din Ucraina. La scurt timp, a vizualizat o filmare pe canalul de youtube al Justițiarului unde, împreună cu alți prieteni a săi încolțiseră într-un apartament un bărbat care credea că agățase o minoră, fapt care, potrivit legii, se consideră privare de libertate.

„Prin luna martie a acestui an, un amic de pe Facebook mi-a scris și m-a rugat să-i răspund unui prieten al lui care îmi scrisese pe pagină. I-am căutat mesajul și i-am răspuns. Era un tânăr care mă întreba cam de ce fel de echipament ar avea nevoie pentru a pleca în războiul din Ucraina. Ce ghete, genunchiere, rucsac, vestă etc i-ar trebui. Mi-am dat seama doar citind asta că omul nu are nici cea mai mică legătură cu subiectul, din moment ce mă întreba pe mine asemenea lucruri. Nu de alta, dar nici eu nu-s vreun militar antrenat pentru război, deși mă pricep cât de cât la echipamente. Mi-a rămas doar să-i spun că sfatul meu e să stea pe fundul lui acasă. Ba chiar l-am întrebat dacă nu are pe nimeni drag și dacă știe că sunt șanse foarte mari să moară acolo. Am încheiat discuția cu impresia că omul bătea câmpii și că nici nu are de gând să plece la război” a scris Marian Godină pe blog.