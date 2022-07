„Justițiarului de Berceni”, un tânăr care demască pedofilii din București. Modul în care acesta acționează

Alex Constandachi este un tânăr de 31 de ani care a decis să se implice mai mult în viața comunitară. Lucrează în vânzări, la o corporație, însă își dorește să facă lumea mai bună. Astfel, în timpul liber, organizează diverse operațiuni de flagrant pentru a prinde presupușii pedofili din Capitală. Demersului săi i s-au alăturat mai mulți tineri voluntari.

Alex a devenit cunoscut în mediul online drept „Justițiarul din Berceni”, cartierul din sudul Capitalei în care locuiește. Acțiunile sale sunt filmate, iar ulterior ele ajuns pe mai multe rețele de socializare. Totul a pornit din dorința de a promova bunul simț. La început s-a ocupat de cei care parchează ilegal, însă prinderea unui pedofil i-a adus o faimă neașteptată.

„Eu am încercat mereu să promovez bunul simț. Nici nu știu cum să-ți explic cum am ajuns să prind prădători sexuali. M-am trezit într-o zi și am zis „vreau să prind prădători”. Știam că e o problemă în România cu chestia asta. Știam că multe fete sunt agresate în online și fizic de astfel de oameni. Am avut norocul să-l prind pe cel de la Titan. După ce l-am prins, am simțit o adrenalină extraordinară și mi-am dat seama că asta vreau să fac mai departe, cât mai mult.

Eu înainte de chestia asta adunam jaloane de pe stradă și mă luam de mașinile parcate aiurea. Aveam 2.000 de oameni care mă urmăreau, ăștia erau prietenii mei. Totul a explodat și am fost văzut. Nu mai avea sens să nu fiu văzut. Accept situația”, spune Alex Constandachi.

Cum acționează „Justițiarul din Berceni” pentru a prinde pedofilii

Întreg proiectul este finanțat inclusiv cu bani din donații. Există un cont de Patreon, o platformă online, unde creatorii de conținut pot implementa un serviciu tip abonament. În acest mod, pot finanța.

„Justițiarul din Berceni” a crescut extrem de mult în mediul online. În numai opt săptămâni de activitate, pagina sa de Facebook a ajuns la peste 15 mii de urmăritori. Filmulețele devin extrem de repede virale, iar popularitatea tânărului continuă să crească.

Modul de acțiune este asemănător, însă finalul diferă. În unele cazuri este chemată poliția, iar în altele, agresorii primesc diverse pedepse. Bărbații care încearcă să întrețină relații sexuale cu minore sunt puși să își sune mamele sau soțiile și să le povestească planurile pe care le aveau.

În cazul prezentat este vorba despre un bărbat de 38 de ani, căsătorit și cu doi copii, care voia să se întâlnească cu o adolescentă de doar 14 ani. Totul este o capcană însă. Adolescenta cu care a vorbit aproximativ o lună pe Messenger nu există în realitate. Contul este unul fictiv, creat de Alex Constandachi și ceilalți voluntari. În locul adolescentei este totuși cineva: o tânără care a văzut cu ce se ocupă „Justițiarul de Berceni” și s-a oferit voluntar.

Prinderea unui infractor, acțiune care are în spate multă muncă

Toate demascările sunt filmate și făcute publice în mediul online, așa că voluntara trebuie să poarte un microfon pentru a se auzi clar discuția dintre ea și bărbatul de 38 de ani cu care trebuia să se întâlnească. După ce au întâmpinat mai multe probleme, în cele din urmă sunt pregătiți să întâlnească pedofilul.

„Justițiarul de Berceni” îi explică voluntarei care joacă rolul adolescentei de 14 ani unde trebuie să se întâlnească cu bărbatul și unde trebuie să meargă cu acesta. Băieții care îl susțin pe Alex Constandachi în această operațiune îi garantează tinerei voluntare că vor fi cu ochii pe ea, pentru a nu fi în pericol. Totul a decurs conform planului, iar pedofilul ajunge să se întâlnească cu voluntarii „Justițiarului de Berceni”.

A înțeles repede ce se întâmplă și se uita întrebător la tânăra care a jucat rolul victimei. Aceasta îi spune că nu este minoră și că, da fapt, are împliniți 18 ani. Bărbatul de 38 de ani începe să devină furios și face un pas spre tânără. „Ți-am cerut eu vreo poză aiurea sau ceva?” o întreabă presupusul prădător sexual pe voluntară.

Alex Constandachi preia imediat inițiativa și începe să îi pună întrebări agresorului sexual. Presupusul prădător spune aproape pe modul repeat „Doamne ferește! Deci nu, n-am nicio intenție.”

– Bine, atunci explicați-mi, vă rog foarte frumos, ce s-ar fi întâmplat astăzi.

– Doar am fi băut o cafea. Sau o apă și atât. Și plecam fiecare pe drumul lui. Atât. Nimic altceva. Vă jur.

– Și dacă îți plăcea de fată?

– Deci nu există așa ceva.

– Și-atunci de ce ascundeți chestia asta de soție, dacă nu era nimic rău? întreabă Justițiarul de Berceni.

– Nu, eu n-am absolut nicio intenție, asupra nimănui.

– Bine. Atunci o să o anunțăm noi pe doamna M., continuă Justițiarul de Berceni sigur pe el.

Atunci când a auzit numele soției sale, pedofilul începe să fie din ce în ce mai agitat. Aducerea soției în discuție și tinerii care știu toate aceste detalii îl fac pe bărbat să lase garda jos.

– Vă rog eu frumos, iertați-mă. Nu se mai întâmplă.

– Nu pot să vă iert, reacționează Alex.

„Ești un prădător șmecher, care încearcă să câștige încrederea victimei. Nu ești un obsedat din ăla care dă mesaje și își trimite penisul din prima. Tu ești un prădător d-ăsta mai inteligent. Tu vrei să câștigi încrederea. Să profiți de fată. Și ar trebui să recunoști asta”, toarnă „Justițiarul de Berceni”.

Poliția nu a fost chemată, însă agresorul sexual și-a primit pedeapsa

Pentru a-l intimida și mai tare, tinerii voluntari îl înconjoară și încep un fel de negociere. Cazul nu este suficient de puternic pentru a chema poliția, însă nici nu îl pot lăsa pe bărbatul de 38 de ani să scape atât de ușor. Cea mai bună pedeapsă este ca soția să afle de acțiunile sale, așa că îl determină chiar pe agresor să îi spună că a vrut să se întâlnească cu o minoră.

„Dacă dumneavoastră considerați că nu ați făcut nimic greșit, nu cred că e nicio problemă ca soția să afle de acest incident. Deci, cum doriți? O anunțăm noi sau o anunțați dumneavoastră?” – așa e formulată sentința.

După mai bine de 15 minute de negocieri, soția este sunată, însă la început crede că este vorba despre o glumă. În cele din urmă înțelege că soțul său și-a dat întâlnire cu o minoră de 14 ani. „Doamne!”, exclamă partenera, notează jurnaliștii de la pressone.ro, care au participat la acest flagrant.