Marian Godină, atac dur la „Justițiarul de Berceni”. El acuză că „vânătorul de prădători este un prădător”

Deși în luna aprilie Justițiarul făcea valuri în presă grație unui clip publicat pe pagina sa, după ce intervenise pentru o tânără agresată de doi indivizi în transportul în comun din București, s-au descoperit câteva probe și alte mărturii publicate în mediul online care, nu doar că îl pun într-o lumină proastă pe Alexandru Constandachi, dar oferă o cu totul și cu totul altă perspectivă asupra motivației sale de a se afișa ca „salvator”.

Recent, Justițiarul de Berceni a fost invitat în școli pentru a le vorbi copiilor, a avut numeroase apariții TV unde a vorbit despre simțul civic și despre activitatea sa de „justițiar”, și a ajuns și în Parlamentul României pentru a fi consultat cu privire la un proiect de lege antigrooming.

L-a întrebat pe Marian Godină de ce echipament are nevoie pentru a pleca în Ucraina

Pe blogul său, Marian Godină a relatat cum o cunoștință comună l-a pus pe Alexandru Constandachi în legătură cu el. Acesta ar fi dorit să afle cu exactitate ce fel de echipament i-ar trebui pentru a se alătura războiului din Ucraina. La scurt timp, a vizualizat o filmare pe canalul de youtube al Justițiarului unde, împreună cu alți prieteni a săi încolțiseră într-un apartament un bărbat care credea că agățase o minoră, fapt care, potrivit legii, se consideră privare de libertate.

„Prin luna martie a acestui an, un amic de pe Facebook mi-a scris și m-a rugat să-i răspund unui prieten al lui care îmi scrisese pe pagină. I-am căutat mesajul și i-am răspuns. Era un tânăr care mă întreba cam de ce fel de echipament ar avea nevoie pentru a pleca în războiul din Ucraina. Ce ghete, genunchiere, rucsac, vestă etc i-ar trebui. Mi-am dat seama doar citind asta că omul nu are nici cea mai mică legătură cu subiectul, din moment ce mă întreba pe mine asemenea lucruri. Nu de alta, dar nici eu nu-s vreun militar antrenat pentru război, deși mă pricep cât de cât la echipamente. Mi-a rămas doar să-i spun că sfatul meu e să stea pe fundul lui acasă. Ba chiar l-am întrebat dacă nu are pe nimeni drag și dacă știe că sunt șanse foarte mari să moară acolo. Am încheiat discuția cu impresia că omul bătea câmpii și că nici nu are de gând să plece la război.

Ba chiar i-am scris și amicului care intermediase discuția și l-am întrebat dacă omul fură curent. Peste ceva timp, cineva mi-a atras atenția asupra unor filmulețe în care un tânăr autointitulat Justițiarul de Berceni înfăptuia justiția pe străzile din București. Fie că elibera parcări, fie că „prindea” prădători sexuali, justițiarul devenea tot mai viral pe net. M-a amuzat inițial când am văzut că cel care îmi spusese cu puțin timp în urmă că pleacă la război, se lupta acum cu bidoane de pe carosabil și făcea filmulețe penibile în căutare de circ ieftin. Dar, ce să vezi, circul ieftin e exact ce prinde la publicul cu minte mai puțină și cum astfel de public e extrem de numeros, justițiarul a ajuns să fie văzut ca un erou care face treaba poliției și prinde pedofili, mult mai eficient decât autoritățile” a mărturisit polițistul pe blog.

„De la eroul care prinde prădători la prădător”

Zilele trecute am vorbit cu o fată care i-a fost iubită justițiarului și care i-a devenit între timp victimă. Pentru că o urmărea și o căuta acasă la ore târzii din noapte, fata și-a cumpărat un spray iritant-lacrimogen pe care l-a și folosit atunci când a fost așteptată în scara blocului de justițiarul din Berceni care nu o lăsa să iasă. Scena a fost filmată, iar justițiarul s-a dus apoi la administratorul blocului și l-a amenințat că îl va da în judecată dacă filmările de pe scara blocului vor deveni publice”, a scris Marian Godină.

O serie de filmări au fost publicate pe blog, împreună cu plângerea la poliție. În primul clip, este observat Alexandru Constandachi făcând încercări repetate de a-i opri trecerea spre ieșirea din bloc unei fete, care la o primă vedere poate părea o simplă ceartă între îndrăgostiți. În a doua filmare, însă, se desfășoară un moment de groază, în toiul nopții, în timp ce se aud bătăi în ușa de la balcon și bombăneli ale „Justițiarului” în limba engleză. Cu acea înregistrare, fata a mers la poliție pentru a depune plângere la secția 11 de Poliție din București, la data de 06.11.2020. Stadiul dosarului ar fi încă în lucru, potrivit celor relatate de Marian Godină.

Justițiar sau „lup paznic la oi”?

Se pare că ar fi mai multe fete care ar fi fost hărțuite de Justițiar, iar în urmă cu câteva zile, pe reddit a apărut o postare care a strâns mii de comentarii. Textul, o confesiune publicată pe reddit în mod anonim, demontează imaginea de salvator a lui Alexandru Constandachi, numindu-l „lup paznic la oi”.

„E amuzant și sinistru cum se tace. Cum lupul paznic la oi se urcă pe monumentul de narcisism și primește urale de la aplaudaci orbi, pentru o cauză nobilă, ce-i drept. Dar dacă nu faci ce zice popa și mai ai și tupeu sa îl expui pe popa, brusc ești nebun, pedofil, violator și toate cele. Manipulare ca la carte?

Cum rămâne cu omul din spatele imaginii de carton de influencer, cu viața lui și femeile de care devine obsedat acest Justițiar de asfalt, în mod cringe și prin rotație, și cu care are același modus operandi? Caută atenție obsesiv, este creeper, este ignorat și apoi începe cu abordarea de pe alte numere. Insulte josnice combinate cu perioade de liniște, apoi perioade în care iar cerșește atenție cu diverse scuze, apoi din nou umilirea și insultare femeilor care îndrăznesc să-i refuze Justitiarului statutul de zeu în patul lor.

Femei cu zecile cel puțin, cunoscute, multe se cunosc între ele, care au pățit fix același lucru, cu mai puțină sau mai multă intimidare la mijloc. Acesta este un safe space pentru a se face JUSTIȚIE acestor femei care vor să-și expună povestea. Fără teama ca le bate la ușă sau sub geam sau continua sa le insulte și să le hartuiasca de pe diverse conturi și numere de telefon. S-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla. Oricine iese cu aceasta glumă de „justițiar” sau mai mult decât atât cumva are soarta și liniștea pecetluite.

Dosarele de hărțuire de care spune el ca vai, nu exista, nu sunt publice pentru ca încă nu au ajuns în judecată, dar plângerile care au fost făcute exista la secție. Interesați-vă de stadiul lor, nu lăsați așa. Si faceți în continuare, nu tolerați!

Eu sunt una dintre victimele sale și m-am saturat sa fiu redusa la tăcere de către un circar! Oprim și noi asta? Aștept experiențele voastre, cu curaj!” se arată în textul publicat pe reddit care, potrivit fetei fusese scris în dorința de a strânge mai multe confesiuni de la femei care l-au cunoscut pe Alexandru Constandachi și au avut aceeași experiență. În cele din urmă, comentariile au fost restricționate.

Justițiarul dezminte acuzațiile

Pe pagina sa de Facebook, Alexandru Constandachi a publicat un mesaj, în replică la acuzațiile care i s-au adus și a specificat că va cere urgentarea dosarului, adăugând că ceea ce i se întâmplă acum este „o mocirlă fără sens”.

„Am sa va rog să aruncați toate pietrele aici, vă mulțumesc. Nu înjurați în alte postări, căci nu are sens. Probabil și eu as fi făcut la fel ca voi dacă citeam ce se scrie acum pe internet. Pentru oamenii care vor să audă: Fosta mea iubită nu este terorizată de mine, nu are contact cu mine de 2 ani, nu am încercat sa o intimidez în niciun fel, am declarat adevărul la Poliție, am cerut urgentarea dosarului, căci sunt dispus să plătesc pentru greșelile mele. Nu sunt un harțuitor, nu sunt un abuzator, iar ce se întâmplă acum este o mocirlă fără sens. Eu nu știu ce trebuie sa fac mai departe pentru a nu mai fi linșat, așa că nu-mi rămâne decât să îmi văd de treaba mea în continuare” , a scris Justițiarul de Berceni, la scurt timp după ce postarea lui Marian Godină a făcut valuri pe Facebook.

„Îmi dau seama cum arată situația din afară, dar am făcut tot ce a fost omenesc posibil sa îmi îndrept greșeala de acum 2 ani. Am recunoscut tot la Poliție, nu am mai avut contact cu fosta mea iubită, am cerut urgentarea dosarului, am admis public că am greșit și am evitat mereu sa o denigrez în vreun fel. Nu știu ce ar mai trebui să fac pentru a se opri acest linșaj continuu de 2 ani în care sunt privit și tratat ca cel mai rău om posibil, deși în toate faptele mele nu a fost vorba de agresiune, violență sau amenințare”, a mai scris acesta în secțiunea de comentarii, sub postarea lui Marian Godină.