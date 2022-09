Paul Diaconescu s-a operat chiar de ziua lui. Drama actorului din „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

De ziua lui, actorul Paul Diaconescu din „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, a suferit o intervenție chirurgicală ce a durat 3 ore. Acesta avea o tumoră benignă de 5 centimetri și a întâmpinat mai multe probleme.

„Sunt profund recunoscător circumstanțelor norocoase ce fac posibilă această intervenție delicată. Sunt recuperat, sunt sănătos, sunt fericit! Doar că n-am făcut sport 6 luni, bineînțeles că mi-am pierdut forma fizică. După 2 săptămâni de stat nemișcat în pat și după o lună în care am mâncat rareori câte puțin, am slăbit toți mușchii pe care îi antrenasem constant în ultimii 7 ani. Acum am început să o iau de la capăt cu antrenamentele, în alte 6 luni voi fi recuperat complet, sper. Așa că pentru mine perioada de izolare a coincis cu cea de recuperare.

Am fost la un pas să prind covidul în spital, dar am avut noroc. S-a anunțat pandemia la nici o lună după externare. Am stat în Dâmbovița cu tata și cu mama mea vitregă, și, în armonie, am contemplat natura. Fără prea multă activitate.

M-am plimbat pe dealuri, am făcut 8 bâte de corn, pe care le-am dat cadou prietenilor, multe poze la stejari și zonele defrișate, grădini și porți de grădini. Am mâncat sănătos, am băut bine, am scris pentru iUmor și am gătit iepuri și păsări la ceaun”, a povestit Paul Diaconescu, potrivit Click.

Paul Diaconescu, prins de Justiţiarul de Berceni

Paul Diaconescu a mai avut și alte probleme. El a fost prins de Justițiarul de Berceni, un vlogger celebru pentru capcanele pe care le întinde pedofililor şi prădătorilor sexuali. Actorul din „Sunt celebru, scoate-mă de aici” voia să se întâlnească cu o minoră în vârstă de 15 ani, la ora 2 noaptea, într-un parc din Capitală. Asta în condițiile care el are 33 de ani.

„Eu nu am invitat-o acasă, nu i-am propus nimic indecent. Am vorbit cu ea a doua oară live, am văzut-o la o petrecere. I-am văzut prietenul de atunci. Am întrebat-o dacă mai este cu el mi-a zis că s-au despărțit.

Am zis că cine știe ce se întâmplă, ea vrea să vorbească cu cineva. Mă consideram suficient de matur ca să pot să vorbesc”, a explicat actorul în timp ce a fost prins de Justițiarul de Berceni.