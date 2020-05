Dr. Octavian Ghizdavu a a transmis un mesaj emoționant, adresat în primul rând colegilor și celor suferinți.

”Astazi este ziua mea de nastere, implinesc o varsta frumoasa, 55 de ani! Din pacate nu e cea mai grozava aniversare din viata mea, eu fiind de garda intr-un spital care ingrijeste in prezent numai bolnavi COVID pozitivi! A trecut deja 1 luna, de cand a inceput acest cosmar si numai Dumnezeu stie cat va mai dura! E greu, infinit mai greu decat as putea descrie in cuvinte, dar aceste trairi ale noastre nu le poate intelege decat cineva care a trecut prin aceasta incercare!

De aceea, desi astazi e ziua mea, postarea nu as vrea sa fie despre mine, ci despre toti colegii care fac parte din echipele noastre si carora as vrea sa le multumesc pentru munca infernala pe care au depus-o fiecare dintre ei! Si vreau sa le multumesc, pentru ca daca nu o fac eu, nu o face nimeni si credeti-ma ca merita cu prisosinta aceste multumiri! Dumnezeu sa ne ajute pe toti sa depasim aceasta perioada si poate, dupa ce se va termina, vom deveni niste oameni mai buni decat am fost pana acum! Si sa nu uit un gand bun pentru toti pacientii pe care ii ingrijim si care sunt in cea mai mare suferinta!

Dumnezeu sa le dea sanatate! Si nu in ultimul rand multumesc familiei mele si prietenilor adevarati, care au fost alaturi de mine in aceasta perioada! Dumnezeu sa va binecuvanteze pe toti!”, a scris Dr. Octavian Ghizdavu pe pagina sa de Facebook.