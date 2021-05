FCSB a pierdut pentru a șasea oară consecutiv titlul. De când a ieşit din închisoare, în 2015, şi l-a îndepărtat pe Costel Gâlcă de pe bancă, latifundiarul a ales să lucreze doar cu antrenori „preș”, care nu mișcă și nu au păreri.

Gigi Becali a fost întrebat de ce n-a apelat la Dan Petrescu sau la Victor Piţurcă, în condiţiile în care şi ei sunt liberi de contract.

„Dan Petrescu, să mă ierte Dumnezeu, îl respect, dar el înjură jucătorii. Nu-i înjurăm pe angajaţi, nici pe jucători. Fotbaliştii şi stăpânul sunt o familie lărgită. Dacă înjuri copiii, n-ai ce căuta la mine. Cu Piţurcă, nu mă înţeleg. M-am împăcat cu el, dar nu e mai bine să rămân împăcat cu el decât să ne certăm din nou?“, a declarat Becali la Look Sport.

„Rămâne prietenul meu, dar nu puteam lucra niciodată”

Gigi Becali și Marius Șumudică au discutat în ultimele ore despre o posibilă venire a antrenorului la FCSB. Patronul roș-albaștrilor era sigurcă mutarea se va face în zilele viitoare, în timp ce tehnicianul a cerut azi câteva zile pentru a se gândi și pentru a se consulta cu cei din staff-ul său înainte de a lua o decizie. Și Marius Șumudică a refuzat FCSB: „Nu vreau să stric prietenia cu Gigi Becali”.

„Eu sunt liniștit! Am decis să nu fac acest pas! Sunt antrenor liber în continuare și episodul FCSB a luat sfârșit! Nu există nicio variantă să antrenez echipa! Am avut o discuție bărbătească și am spus ce am avut de spus, și, din cauza unor neconcordanțe, am decis să nu facem acest pas! Este cel mai bine.

Având îmi vedere ce îmi spun sufletul și inima, eram îndoit! Profesional mi-aș fi dorit să lucrez la un club care îți oferă toate condițiile.

Am vorbit cu staff-ul meu și nu am ajuns la un consens! Am hotărât că este mai bine să nu facem acest pas. Am întâmpinat greutăți în formarea staff-ului, în ce își dorea Becali. Nu puteam lucra cu staff-ul meu, el nu voia să renunțe la cei din staff. Rămâne prietenul meu, dar nu puteam lucra niciodată”, a conchis antrenorul potrivit gsp.ro.