Gigi Becali și-a pus suporterii în cap, după ce a anunțat că s-a înțeles cu Marius Șumudică, iar antrenorul va lucra la FCSB în sezonul viitor. Până să afle, joi seară, că tehnicianul a refuzat oferta latifundiarului din Pipera, fanii din galerie s-au revoltat. Pentru că Șumudică a atacat în dese rânduri echipa Steaua / FCSB, atunci când a jucat, apoi a antrenat la Rapid.

Gigi Becali l-a amenințat pe Gică Mustață, liderul suporterilor

Ultrașii, conduși de Gică Mustață, au scandat și împotriva lui Marius Șumudică, și contra lui Mihai Stoica, pe care vor să-l vadă plecat de la FCSB.

Mustață este liderul Peluzei Nord, un personaj cunoscut și pentru apropierea de Clanul Sportivilor. Becali l-a amenințat, azi, pe liderul fanilor.

„Îi întreb pe ei? Nu i-am întrebat când erau 7.000, îi întreb când sunt 200? Sau 20, câți sunt ei acum? Întreb eu vreodată galeria ce fac eu cu banii mei? Îmi garanteză mie galeria că nu dau faliment ca Rapid și Dinamo? Nu, tată, nu se lasă corabia așa. Stăpânul ține mâna pe timonă!

„Să-și dea demisia Meme Stoica? Cum adică, tu vii să-mi spui să dau afară un om angajat de mine? Meme mi-e ca un frate mai mic. Ce mă, eu vă spun vouă să vă plece copiii de acasă? Eu nu vin, mă, să vă spun asta! Cum să faci așa ceva?”, a spus Becali

„Eu am toate structurile, la mine e totul calculat, un singur ordin dau și dispare tot de acolo”

Amenință Mustață? Păi, bă, să-ți spun ceva. Eu am luat-o cu credința, cu Hristos, dar eu și lucrurile lumești le am puse la punct. Dacă vreau eu să îl liniștesc pe Mustață, nu pot? Eu am toate structurile, la mine e totul calculat, un singur ordin dau și dispare tot de acolo. Dar eu nu mai vreau să fac așa ceva că după aia fac pușcărie eu și eu nu mai vreau asta! Atunci iau miliția! Dacă dădeam un ordin, imediat dispăreau de acolo.

Cui spargi tu capul, măi Mustață? Ai ceva la cap? Dacă dau un ordin nici nu mai sufli, mă! Dar nu mai vreau să dau ordine. Nu dorm pe ureche eu, stau cu ochii deschiși la toate. Nu numai la Biserică, și la lume! Pot să fac și singur, dar nu vreau. Pot, dar nu fac!

Am structuri de făcut liniște, înțelegi? Am bodyguarzi! Dar eu apelez numai și numai la miliție și la jandarmi. De Mustață îmi e milă, îi dădeam în fiecare lună când era la pușcărie, trimiteam bani și la familie. Dacă îmi pun mintea cu el înfundă pușcăria ani de zile și el vine împotriva mea?”, a tunat finanțatorul.