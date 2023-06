Stephan Pelger va fi incinerat. Prietena cea mai bună va face un ultim gest pentru designer

Mezzosoprana Andreea Ilie, cea mai apropiată prietenă a lui Stephan, se află încă într-o stare de șoc profund. Îi este încă greu de crezut că Stephan a murit, mai ales că urma să se întâlnească cu el la un important eveniment chiar cu o zi înainte. Aceasta a dezvăluit când și unde va fi depus trupul cunoscutului designer.

La ce capelă va fi depus trupul lui Stephan Pelger

„Înmormântarea este joi, la ora 11, la Capela Luterană. Am înțeles că se va face doar comemorare și după aceea îl incinerează și-l duce în Germania. Eu trebuie să cânt Ave Maria la capelă. Nu știu dacă voi putea, cum voi fi…

Eu știu că el și-ar fi dorit asta și m-a rugat mama lui, acum. El mă suna pe video și o punea pe mama lui și vorbeam cu ea. Chiar dacă nu am cunoscut-o față în față, mereu o suna, în fiecare zi”, a dezvăluit Andreea Ilie.

Mezzosoprana a mărturisit că de când a aflat de moartea prietenului său nu a mai putut să mănânce nimic și a slăbit îngrozitor, iar în seara dinainte ca Stephan Pelger să se sinucidă trebuiau să se vadă.

„În seara dinainte de evenimentul Viva, i-am dat mesaj să vină, că așa rămăsese, și mi-a zis că nu vine, că are muncitori în casă.

Așa mi-e ciudă că nu am apelat la el să-mi dea rochie la Viva… Nu m-am gândit, că puteam să merg atunci la el acasă. Luasem rochie din altă parte, mă gândisem să nu apelez… Că e ocupat… Noi am vorbit în ziua aia. Nicio clipă nu m-am gândit la ce o să se întâmple, îți dai seama. Eu, de două zile, am slăbit în ultimul hal, nici acum nu-mi vine să cred”, a mai spus ea pentru Cancan.

Stephan Pelger a suferea de depresie încă de la vârsta de 10 ani, iar de-a lungul anilor a fost internat de mai multe ori în centre de psihiatrie pentru a se tarata.