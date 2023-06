Cine moștenește averea designerului Stephan Pelger. Marele secret al creatorului de modă, despre care nu s-a vorbit

Puțină lume știe că Stephan Pelger a fost adoptat de un preot german din Brașov, de la Biserica Neagră, care era căsătorit cu o profesoară de muzică. Stephan a fost crescut de către cei doi părinți adoptivi, și nu i-a lipsit niciodată nimic.

Despre mama lui adoptivă, designerul era foarte legat și povestea ori de câte ori avea ocazia, despre bolile de care suferă femeia.

Apropiații designerului spun că acesta nu avea frați și că părinții adoptivi, locuiesc în Austria. Este sigur că mama lui Stephan Pelger va moșteni toată averea acestuia, care constă într-o casă, unde avea și atelierul de modă, un apartament dar și mai multe lucruri de o valoare foarte mare.

Mobilă Biedermeier și porțelan chinezesc vechi de 200 de ani

Locuința lui Stephan Pfelger era plină cu lucruri de mare valoare, precum un scrin Biedermeier, pe care l-a primit de la mama lui adoptivă.

De asemenea, într-un dulap se găseau obiecte neprețuite, cum ar fi porțelan chinezesc vechi de secole sau cărți din anii 1700. Unul dintre cele mai vechi și prețioase obiecte deținute de designer era o carte de rugăciuni din 1678.

Designerul avea și o oglindă din cristal, adusă din Veneția, care se mândrea foarte tare și care era amplasată în atelierul de creație. De această oglindă, care are o înălțime de 2,7 metri, creatorul de modă era foarte mândru.

Acum, toate aceste lucruri de valoare pot fi revendicate de mama adoptivă, scriu cei de la Impact.

Nu a mai dormit de zece zile

Tania Budi, una dintre cele mai bune prietene ale lui Stephan Pelger a dezvăluit că acesta avea o mare problemă cu insomnia.

Vedeta a mai spus că a vorbit cu creatorul de modă, ultima dată, acum zece zile și că acesta i-a spus că nu a mai dormit de zece zile.

Stephan Pelger a recunoscut că a fost diagnosticat cu depresie încă de la vârsta de 14 ani, și ca a luat tratament medical pentru a depăși unele episoade negre.

În 2018, starea artistului s-a degradat și mai mult după ce a fost victima unei infracțiuni de tâlhărie care a avut loc la Cannes, în sudul Franței.

Stephan Pelger povestea, la momentul răpirii sale, în 2018, incidentul care avea să îi agraveze problemele de sănătate.

„S-a întâmplat ceva de neimaginat, în timp ce mă întorceam dintr-un club. Știu că ar putea să nu vă preocupe subiectul pe voi, dar sunt foarte speriat. Două femei au sărit dintr-o mașină, m-au tras înăuntru și m-au dus într-o parcare. M-au bătut cu picioarele până am leșinat. Apoi m-au aruncat pe stradă îmbrăcat doar în pantaloni. Mi-au furat totul, dar nu asta este important! Voi rămâne cu această imagine în cap și voi fi mereu speriat! După ce m-a găsit o doamnă, au venit paramedicii și m-am dus la spital. Am avut nevoie de câteva copci la cap. Poliția a fost de mare ajutor, la fel și prietenii mei, care nu au plecat de lângă mine nicio clipă. Sunt recunoscător că am supraviețuit după această tentativă de crimă”, a scris la momentul respectiv, Stephan, pe o rețea de socializare.