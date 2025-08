Și-a făcut propria țară. Are 400 de cetățeni, steag și Constituție și e aproape de România

Daniel Jackson, un tânăr în vârstă de 20 de ani, s-a autoproclamat președintele Republicii Libere Verdis, o țară inventată pe o fâșie de pădure de 0,5 kilometri pătrați situată de-a lungul fluviului Dunărea, într-o zonă disputată între Croația și Serbia.

Acesta a ales această regiune deoarece a descoperit că nu era revendicată de niciuna dintre țările vecine, din cauza unui conflict frontalier în curs.

Daniel povestește că „Verdis a fost o idee pe care am avut-o când aveam 14 ani” și că la început „a fost doar un experiment cu câțiva prieteni. Toți visam să creăm ceva nebunesc.” Republica Liberă Verdis a fost declarată oficial independentă pe 30 mai 2019 și este considerată a doua cea mai mică țară din lume, după Vatican.

Tânărul designer digital a început să transforme această idee într-un guvern funcțional când avea 18 ani. „Am început să transformăm Verdis în realitate când aveam 18 ani, elaborând câteva legi și creând un steag,” a spus Daniel Jackson. „Acum am construit un guvern și avem un cabinet excelent.”

Republica Liberă Verdis folosește ca limbi oficiale engleza, croata și sârba, iar moneda este euro. Accesul în țară se face doar cu barca din orașul croat Osijek, deși încercările de a stabili o prezență în zonă s-au lovit de rezistența autorităților croate.

În prezent, Verdis are peste 400 de cetățeni oficiali, fiecare primind un pașaport, chiar dacă Daniel avertizează că acestea nu pot fi folosite pentru călătorii reale.

Interested in becoming a citizen of the Free Republic of Verdis? Start your pathway to citizenship by first becoming an e-Resident! You can learn more on the government portal. https://t.co/bUoxAkvNYG pic.twitter.com/yxpWgz5z67

— Verdis (@verdisgov) August 2, 2025