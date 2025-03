Economie Kylian Mbappé devine acționar al echipei Franței din SailGP







Kylian Mbappé își diversifică investițiile și a devenit acționar minoritar al echipei Franței de SailGP, circuit internațional de regate. Prin intermediul asociației sale „Inspired by KM”, el va sprijini, de asemenea, inițiative care vizează tinerii pasionați de sport și educație.

SailGP, un campionat exclusivist: „F1 al navigației”

SailGP, adesea denumit „F1 al navigației”, a fost lansat în 2019 de miliardarul american Larry Ellison, fondatorul Oracle, și de neozeelandezul Russell Coutts, câștigător a cinci ediții ale Cupei America. Campionatul include etape în orașe celebre precum Sydney, San Francisco, Rio, Geneva și Saint-Tropez, iar finala sezonului 2025 va avea loc pe 30 noiembrie, la Abu Dhabi.

Fondul total de premii pentru acest sezon este de 12,5 milioane de dolari, iar câștigătorul finalei va primi 2 milioane de dolari.

Mbappé își extinde portofoliul de investiții

După investițiile sale în Caen (Ligue 2) și în compania de electronice Loewe, Mbappé a preluat o participație nedeclarată în echipa franceză SailGP, condusă de K-Challenge (Stéphane Kandler și Bruno Dubois). În 2023, Dubois a evaluat franciza la 25 de milioane de dolari.

„Suntem încântați să pornim în această nouă aventură cu echipa Franței din SailGP, alături de Accor și alți investitori”, a declarat Kylian Mbappé. „De asemenea, sunt mândru că Inspired By KM are ocazia de a implica mai mulţi tineri din întreaga lume prin intermediul acestui parteneriat. Prin Inspired By KM, vreau să ajung la tinerii din întreaga lume şi să le dau puterea de a crede în visele lor,” scrie Sports Business Journal.

Un circuit atractiv pentru vedetele sportului

SailGP a atras deja nume mari din sport, precum Sebastian Vettel, cvadruplu campion mondial de Formula 1, coacționar al echipei germane, și Lindsey Vonn, triplă medaliată olimpică la schi, care face parte din consiliul de administrație al echipei americane.