Kim Kardashian și Meghan Markle, pariul pierdut de Spotify. Compania pierde 500 mil. $

Contractele pe bani grei semnate de Spotify cu Harry și Meghan Markle, Kim Kardashian și soții Obama au reprezentat de fapt o gaură de 565 de milioane de dolari. Sumă pierdută în doar șase luni. Altfel spus, Spotify a pierdut aproape 100 de milioane de dolari pe lună.

Motivul pentru care s-a ajuns în această situație constă în apetitul lor pentru investițiile în podcasturi. O decizie deloc inspirată. Eșecul monumental al emisiunii Archetypes moderată de Meghan Markle, pare să confirme afirmația. Podcastul a rezistat o singură serie.

În ultimii ani, șefii companiilor de streaming au profitat de pe urma apetitului tot mai mare al utilizatorilor pentru emisiunile de tip podcast. Cifrele publicate de Interactive Advertising sunt de-a dreptul amețitoare. Industria podcasturilor generează profituri de 2,3 miliarde de dolari. O industrie care a crescut cu 25% doar în ultimul an.

Asta nu este tot. Afacerea podcasturilor e pistol cu apă dacă ne raportăm la piața de publicitate digitală, care valorează 200 de miliarde de dolari. Spotify a pierdut 565 de milioane de dolari în ultimele șase luni, până în iunie, la venituri raportate de 6,65 miliarde de dolari, potrivit Wall Street Journal.

Firma valorează astăzi undeva la 31 de miliarde de dolari, mai puțin cu 70 de miliarde de dolari față de începutul anului 2021. „Mărimea pariului față de mărimea pieței pare pur și simplu irațională în retrospectivă”, a declarat consultantul media Evan Shapiro pentru WSJ.

Pe de altă parte, reprezentanții Spotify sunt de părere ca situația se va schimba în bine. Anul 2024 va fi unul profitabil potrivit previziunilor de creștere a numărului de utilizatori activi lunari.

„Întotdeauna am știut că 2022 va fi un an de investiții și 2023 va fi un an în care vom încetini investițiile și, prin urmare, cheltuielile de funcționare, în timp ce veniturile vor continua să crească”, a declarat directorul financiar Paul Vogel.