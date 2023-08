Serena Williams, câştigătoare a 23 de turnee de Grand Slam, a devenit mamă pentru a doua oară. Jucătoarea de tenis a postat pe TikTok un clip video cu fiica sa, care a primit numele Adira River. În clipul video apare și Olympia, cealaltă fiica a Serenei Williams, care va împlini vârsta de șase ani pe 1 septembrie.

Alexis Ohanian, cofondator Reddit, a postat și el în mediul online fotografii cu familia sa. Postarea soțului jucătoarei de tenis a strâns o mulțime de aprecieri din partea fanilor cuplului. În aceste poze se poate vedea cum Olympia face cunoștință cu sora sa mai mică.

Welcome, Adira River Ohanian.

I’m grateful to report our house is teaming with love: a happy & healthy newborn girl and happy & healthy mama. Feeling grateful. @serenawilliams you’ve now given me another incomparable gift — you’re the GMOAT. Thanks to all the amazing medical… pic.twitter.com/AUwvt8JprI

