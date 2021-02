Kim Kardashian nu pare să fie afectată emoțional, deși se află în plin proces de divorț cu Kanye West. Celebrul cuplu se desparte și negociază în această perioadă termenii financiari ai despărțirii. Un divorț cu o miză de aproximativ 1 miliard de dolari. Într-o postare pe contul de Instagram, Kim Kardashian le-a arătat fanilor că se simte bine și este în formă.

Un omagiu adus prietenului cel mai bun

Ea a sărbătorit ziua de naștere a unui bun prieten, Jonathan Cheban, și a postat câteva story-uri pe rețeaua de socializare, conform siteului retetesivedete.ro. Vedeta a putut fi auzită râzând pe seama mama ei, Kris Jenner. Pentru ținuta ei de top Dior. Vedeta asculta cântecul ei preferat de dragoste cu sora Kourtney. Kim l-a luat peste picior pe sărbătoritul zilei, cu un tort despre care a spus că a fost „în fundul ei”.

Jonathan Cheban a apărut de mai multe ori, de-a lungul anilor în serialul de succes Keeping Up With The Kardashians. Postările lui Kim Kardashian, pe tema aniversării s-au încheiat cu un mesaj. „Te iubesc pentru totdeauna”, i-a transmis ea prietenului ei.

Interdicție de la Kim Kardashian pentru Kanye West

În ceea ce privește divorțul de Kanye West, un punct foarte important al contractului întocmit de avocații celor doi se referă la cariera muzicală a rapperului. West nu are voie să folosească în versurile melodiilor sale numele fostei soții. Sau să facă referire la vreo situație trăită împreună. Se pare că lui Kim Kardashian i-a fost teamă de o eventuală răzbunare a lui Kanye West. Care ar putea dezvălui fanilor secrete de cuplu din trecutul celor doi.

„O mare negociere pe care trebuie să o rezolve este ceea ce pot și nu pot spune unul despre celălalt”. A povestit un prieten al fostului cuplu. Bineînțeles, interdicția este valabilă și pentru orice ieșire în public în mass-media.