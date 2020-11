Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat o întărire a sistemelor anti-coronavirus de urgenţă ale statului în faţa pandemiei mondiale, în timp ce a prezidat duminică o reuniune a biroului politic al Partidului Muncitorilor aflat la guvernare, a transmis luni agenţia de ştiri de stat KCNA.

Reuniunea a avut loc pe fondul incertitudinii economice şi politice din jurul pandemiei globale de COVID-19, care pune presiune suplimentară pe economia Coreei de Nord, deja lovită de sancţiunile internaţionale ce vizează oprirea programului său nuclear, comentează Reuters din Seul.

La prima sa apariţie publică în 27 de zile, Kim a subliniat necesitatea de a menţine o alertă maximă şi de a intensifica activitatea anti-epidemică.

Coreea de Nord a testat peste 12.000 de persoane şi nu a raportat cazuri confirmate de coronavirus, la începutul lunii noiembrie, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Un total de 6.173 de persoane, dintre care opt străini, au fost depistate ca fiind cazuri suspecte, iar 174 de persoane au fost plasate în carantină în ultima săptămână a lunii octombrie, a spus OMS.

Kim a cerut ţării să se lanseze într-o campanie de 80 de zile pentru a-şi atinge obiectivele în fiecare sector, înaintea unui congres planificat în luna ianuarie pentru a decide un nou plan de cinci ani.

Ultima sa apariţie publică raportată în presă a fost la 21 octombrie, când a vizitat un cimitir dintr-o provincie a ţării unde sunt înmormântaţi soldaţii chinezi căzuţi în războiul coreean din 1950-1953.

Kim Jong-Un, paradă faraonică în vreme de pandemie

La începutul lunii octombrie, Kim Jong-un şi-a arătat mușchii printr-o paradă militară faraonică de la Phenian şi un miting organizat pentru a comemora 75 de ani de la fondarea Partidului Muncitorilor.

Marea paradă militară a fost o ocazie de a expune „noile arme strategice” anunțate de liderul nord-coreean în urmă cu câteva luni și de a reafirma un fel de imunitate a țării față de pandemia de coronavirus, imunitate care încă trebuie verificată.

Pe un transportor cu 11 axe, şi-a făcut apariţia o rachetă gigantică ICBM pe care unul dintre cei mai renumiți analiști de afaceri americani nord-coreeni, Ankit Panda, a numit-o „cea mai mare rachetă mobilă cu combustibil lichid văzută vreodată”.

Și pe care Harry Kazianis, de la think tank-ul conservator american Center for the National Interest, a considerat-o „mult mai mare și clar mai puternică decât orice altceva din arsenalul Coreei de Nord”.

Mii de soldați mascați au defilat înainte de zori în marea piață a lui Kim Il-sung, în timp ce un Kim zâmbitor, într-un costum gri în stil occidental, a salutat, a primit flori de la copii și a glumit cu generalii de lângă el. „Nici o singură persoană” din Coreea de Nord nu a contractat virusul, a subliniat liderul nord-coreean, care în ianuarie a închis granițele pentru a preveni circularea infecției și a dorit să le trimită urări de bine „tuturor celor care se luptă împotriva virusului rău în lume”.