Marea paradă militară a fost o ocazie de a expune „noile arme strategice” anunțate de liderul nord-coreean în urmă cu câteva luni și de a reafirma un fel de imunitate a țării față de pandemia de coronavirus, imunitate care încă trebuie verificată.

Pe un transportor cu 11 axe, şi-a făcut apariţia o rachetă gigantică ICBM pe care unul dintre cei mai renumiți analiști de afaceri americani nord-coreeni, Ankit Panda, a numit-o „cea mai mare rachetă mobilă cu combustibil lichid văzută vreodată”.

Și pe care Harry Kazianis, de la think tank-ul conservator american Center for the National Interest, a considerat-o „mult mai mare și clar mai puternică decât orice altceva din arsenalul Coreei de Nord”.

Mii de soldați mascați au defilat înainte de zori în marea piață a lui Kim Il-sung, în timp ce un Kim zâmbitor, într-un costum gri în stil occidental, a salutat, a primit flori de la copii și a glumit cu generalii de lângă el. „Nici o singură persoană” din Coreea de Nord nu a contractat virusul, a subliniat liderul nord-coreean, care în ianuarie a închis granițele pentru a preveni circularea infecției și a dorit să le trimită urări de bine „tuturor celor care se luptă împotriva virusului rău în lume”.

Nicio referire explicită la Trump, dar parada, prima în doi ani, organizată cu trei săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din SUA și la care nu au fost admiși oaspeți străini sau jurnaliști, împreună cu expunerea noilor super rachete, pare a fi o demonstrație de forță.

În timp ce negocierile cu Statele Unite sunt blocate, Kim a dorit să însoțească parada cu un discurs difuzat de televiziunea de stat Kctv în care a reiterat că Phenianul va continua să-și „consolideze” arsenalul militar ”pentru autoapărare și descurajare”.

„Zero infecții”

În timpul discursului său, Kim a mulțumit în repetate rânduri „marelui său popor” pentru că a depășit dificultățile „neașteptate”. „Mi-e rușine că nu am reușit să vă răsplătesc în mod corespunzător pentru încrederea dvs.”, a spus el, iar eforturile mele şi devoțiunea mea nu au reușit să scutească poporul nostru de dificultățile economice”.

Kim le-a mulțumit și nord-coreenilor „pentru că au respectat pe deplin măsurile antivirus impuse pentru a menține țara liberă de Covid-19: „Nicio persoană nu a contractat coronavirusul” în Coreea de Nord, a argumentat el înainte de a trimite "cele mai bune urări pacienților cu coronavirus din întreaga lume”.

Liderul nord-coreean și-a cerut scuze pentru dificultățile economice ale țării, care au fost cauzate de sancțiunile „aspre și de durată” la care este supusă Coreea de Nord din cauza dezvoltării programului său nuclear, precum și de pandemia Covid -19 și dezastrele naturale. În final, a adăugat că speră ca cele dou Corei, de Nord și de Sud să poată să se „țină din nou de mână”.

Sursa

Traducerea Cătălina Păunel, RADOR