„Când am primit propunerea de a ocupa funcția de ministru al justiției am avut deja în minte o serie de soluții la problemele sistemului judiciar, probleme pe care am ajuns să le cunosc direct atât în urma experienței de 19 ani ca judecător, cât și din poziția de membru și lider de asociație profesională, la nivel național și european.

Am acceptat propunerea pentru că poziția de ministru conferă capacitatea de a și putea implementa soluții pentru a îmbunatățirea actului de justiție, împreună cu Consiliul Superior al Magistraturii.

Acesta este și motivul pentru care mi-am condiționat acceptul de asigurarea unei depline independențe în exercitarea mandatului. Mi-am asumat sarcina unui ministru tehnocrat, deschis propunerilor și colaborării cu toți factorii decizionali și societatea civilă în scopul îmbunătățirii justiției.

Înainte de a expune pe scurt principalele proiecte de soluții la probleme din justiție pe care aș dori să le inițiez ca eventual ministru al justitiei, doresc sa reiterez un principiu fundamental: IN TOATE DEMOCRAȚIILE OCCIDENTALE OMUL ESTE ÎN CENTRU, IAR STATUL ÎL SERVEȘTE.

Din acest motiv, în Memorandumul privind justiția din 2016, votat de majoritatea covârșitoare a adunărilor generale ale instanțelor, chiar la primul punct s-a precizat că Justiția trebuie să aibă ca și preocupare esențială protecția, promovarea și garantarea tuturor drepturilor și libertăților cetățenești. În fața judecătorului cetățeanul este egal cu statul.

Este momentul ca societatea românească să depășească viziunea reductivă asupra justiției, opțiunile extrem de politizate și polarizate, pentru a face loc unei abordări constructive si pragmatice asupra justitiei.”

Ce-și propune noul ministru al Justiției? Un plan concentrat în 12 puncte distincte.

Degrevarea instanțelor

După cum am aratat mai sus, volumul de muncă în instanțe este imens. Sunt judecători ce pronunță și motivează peste o mie de hotărâri anual, ceea ce este inuman.

Măsuri împotriva criminalității organizate și, în special, împotriva traficului de persoane umane Combaterea corupției

Combaterea corupției este o necesitate pentru orice stat ce are respect pentru cetățenii săi. Lupta împotriva corupției nu trebuie însă transfomată în ideologie, sub umbrela căreia să fie permise derapaje sau abuzuri.

Relația cu Comisia Europeană

România este în continuare sub monitorizarea Comisiei Europene, în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Voi întări componenta de cooperare în cadrul mecanismului atât prin comunicare cât și prin întâlniri directe cu oficialii europeni.

Independența financiară a instanțelor

Independența financiară a instanțelor este un element fundamental al independenței justiției.

Procedura transparentă de numire la conducerea parchetelor

Procedura transparentă de numire la conducerea parchetelor. Transparentizarea JustițieiMinisterul Justitiei trebuie să devină model de bune practici în materia accesului la informații de interes public. Logistica și infrastructura instanțelor și parchetelor

Ministerul Justiției va trebui să lucreze cu CSM-ul pentru continuarea măsurii de optimizare a hărților judiciare și de reechilibrare a schemelor de personal pentru instanțe și parchete.

Personalul auxiliar din instanțe și parchete Problema SIPA Studierea justiției comuniste și deschiderea arhivelor Ministerului Justiției

Dacă după 1989 au existat foarte multe studii despre fosta Securitate, ba chiar avem un Consiliu Național pentru Studierea Arhivelor Securității există însă foarte puține studii tehnice, critice, juridice, istorice cu privire la justiția din perioada comunistă.

P.S. Am fost întrebată de ce nu am scris nimic despre sistemul penitenciar, care e sub MJ. Intenționat nu am făcut-o, pentru că doresc prima data să mă consult cu factorii decizionali și sindicatele din sistemul penitenciar. Vreau să-i ascult pe ei prima dată, să-mi spună cu ce probleme se confruntă și ce soluții de rezolvare întrevăd. De principiu, voi susține orice propunere care va ajuta la îmbunătățirea sistemului penitenciar.

