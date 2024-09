Acuzații de crime împotriva umanității în Suedia. O femeie asociată cu ISIS judecată pentru genocid și sclavie

Justiția din Suedia a pus sub acuzare o femeie pentru crime împotriva umanității și genocid. Femeia, asociată cu organizația teroristă ISIS, ar fi cumpărat a cumpărat femei şi copii pe care i-a tratat ca sclavi.

Femeia pusă sub acuzare, cetăţean suedez în vârstă de 52 de ani se confruntă cu acuzaţii de genocid şi crime de război. Faptele datează din anii 2014 şi 2016, când gruparea ISIS controla teritorii întinse din Siria și Irak.

Procurorii suedezi au pus-o sub acuzare pe Lina Ishaq, o femeie cu cetățenie suedeză. Ea este acuzată de crime împotriva umanităţii în legătură cu fapte comise în Siria, în perioada 2014 - 2016. Este pentru prima oară în justiția din Suedia când se deschide un astfel de proces, conform Reuters.

Lina Ishaq a călătorit în Siria, în perioada respectivă și a fost implicată în activitățile organizației teroriste ISIS. Ea a contribuit la implementarea autorităţii Statului Islamic (SI), care a ajuns să controleze zone întinse din Siria şi Irak în 2014. Ulterior, teroriștii au fost învinși, de o coaliție internațională.

Justiția suedeză, prin procurorul Reena Devgun a transmis că femeia este suspectată că „a cumpărat sau primit femei şi copii civili aparţinând minorităţii yazidi”. Aceasta i-a ținut în reşedinţa sa din Raqqa, în Siria, şi că i-a tratat ca sclavi.

