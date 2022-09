Jurații emisiunii Chefi la cuțite, copleșiți de povestea de viață a concurentei Nicole Szenași: „Am 15-16 operații”

Nicole Szenași este o elevă din Maramureș, pasionată de gătit. Încă de la vârsta de 10 ani, adolescenta a început să gătească împreună cu mama sa, de la care a învățat tainele bucătăriei.

Nicole Szenași, emoționată de participarea la Chefi la cuțite

„Mi-am dorit să vin la Chefi la cuțite de mică, de când am început să mă uit la televizor și de când a apărut emisiunea. Tot timpul ziceam că vreau să ajung aici. Cheful meu preferat este Cătălin Scărlătescu pentru că mereu mi-a plăcut energia lui și am ținut cu el de mică. Sunt foarte bucuroasă pentru că o să ajung să-l cunosc, am niște emoții foarte mari”, a declarat concurenta Nicole Szenași.

În ediția emisiunii Chefi la cuțite din 6 septembrie, Nicole Szenași a venit cu o rețetă de crispy cu cartofi prăjiți, preferata ei și a mamei sale. Despre mama sa, Nicole a mărturisit: „Ea e totul pentru mine. Nu l-am cunoscut niciodată pe tata, dar mă bucur măcar că o am pe mama”, a spus adolescenta.

Jurații Chefi la cuțite, emoționați la auzul poveștii de viață a lui Nicole Szenași

Vizibil emoționată, Nicole Szenași a ajuns în fața celor trei chefi având lacrimi în ochi. Chefii au observat că tânăra are o problemă de mobilitate, astfel că au dorit să afle mai multe despre frumoasa lor concurentă.

„Am probleme de când eram mică. M-am născut cu un lipom de grăsime la coloană, iar de atunci a început totul. Mi-au atins doi nervi principali în momentul în care au vrut să îl scoată. De la trei ani am început să am probleme cu picioarele. Cred că am 14 – 15 operații. Am stat în ghips până la brâu o lună și jumătate, m-am ales cu găuri în picioare, mi s-au tăiat degetele. Urmează să mai fac o operație pentru a-mi corecta piciorul stâng”, a povestit Nicole Szenași.

Sorin Bontea, emoționat de concurenta sa, a replicat: „Îmi pari foarte puternică, frumoasă și curajoasă!”, a spus juratul emisiunii Chefi la cuțite, conform Antena 1.