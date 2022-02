Imagini ireale cu chef Scărlătescu. Internetul a luat foc. Nimeni nu se aștepta să apară așa

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai admirați bucătari din România. Telespectatorii îl urmăresc cu sufletul la gură în fiecare ediție a emisiunii ,,Chefi la cuțite”. Foarte multe femei au încercat să îi intre în grații, dar puține au știut cum arăta acesta în adolescență.

Bucătarul avea aceleași trăsături faciale pe care le are și acum, dar se lăuda și cu părul lung sau mai puține kilograme. Acesta avea plete negre, era înalt și foarte slab. A declarat de mai multe ori că are probleme cu greutatea, dar în tinerețe asta nu era o problemă.

Cătălin Scărlătescu s-a confruntat ani întregi cu greutatea, dar a reușit să slăbească peste 25 de kilograme. A ales un stil de viață sănătos.

,,Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport”, povestea acesta cu mai mult timp în urmă.

Femeia perfectă pentru Scărlătescu

Juratul de la ,,Chefi la cuțite” este unul dintre cei mai doriți burlaci din România. Acesta a declarat că inteligența este cel mai important lucru la o femeie. A fost îndrăgostit doar de 2 ori în viață.

”Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel puțin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze. Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase. Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independent. Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic”, a declarat Cătălin Scărlătescu cu mai mult timp în urmă.

Cătălin Scărlătescu și-a asumat relația pe care o are cu Doina Teodoru, câștigătoarea „iUmor” din 2017, dar a încercat toată viața să își țină iubitele departe de lumina reflectoarelor.

„Este o relație foarte specială și frumoasă… Și așa vreau să rămână”, a declarat Cătălin Scărlătescu.