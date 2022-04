Judecătorul Marianei Rarinca a fost dovedit plagiator. Ce a decis CNATDCU în cazul magistratrului George Matei

Vineri, pe data de 1 aprilie 2022, CNATDCU a emis verdictul care menține verdictul de plagiat emis în cazul judectorului George Dorel Matei, de la Curtea Militară de Apel. Judecătorul Matei este și ofițer al Armatei Române, având gradul militar de locotenent colonel și funcția de magistrat militar.

Matei a fost acuzat de Grupul de Investigații Politice, condus de Mugur Ciuvică, că și-a plagiat teza de doctorat, care poartă titlul de ”Cooperarea judiciară internațională în materie penală”. În baza acestei lucrări plagiate, judecătorul Matei a obținut titlul de doctor și o creștere salarială de 15 la sută.

„Admite sesizarea UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării … cu privire la existența plagiatului în cadrul tezei de doctorat cu titlul – Cooperarea judiciară internațională în materie penală -, elaborată de domnul Matei Dorel George și în baza căreia i-a fost atribuit titlul de doctor în domeniul Drept”, se arată în decizia CNATDCU.

Decizia a fost transmisă la Ministerul Educației cu propunerea de retragere a titlului de doctor în drept în cazul judecătorului Matei.

A plagiat masiv

Mugur Ciuvică susține faptul că judecătorul Matei a plagiat masiv, pagini întregi din lucrarea de doctorat fiind copiate în întregime din lucrări de specialitate.

”Judecatorul a copiat inclusiv notele de subsol si greselile din lucrarile originale. Prin Decizia nr. 35 din 10 martie 2022, CNATDCU a admis sesizarea GIP ‘cu privire la existenta plagiatului in cadrul tezei de doctorat „Cooperarea judiciara internationala in materie penala”, elaborata de domnul Matei Dorel George si in baza careia i-a fost atribuit titlul de doctor in domeniul Drept’. Prin aceeasi Decizie, CNATDCU a propus Ministerului Educatiei ‘retragerea titlului de doctor in domeniul Drept, atribuit domului Matei Dorel George”, a precizat Mugur Ciuvică.

Cazul Rarinca și abuzul de drept

Numele judecătorului Matei a devenit celebru în anul 2015, atunci când a judecat cazul Marianei Rarinca, o femeie care a fost arestată de DNA, pentru infracțiunea de șantaj la președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, pe atunci judecătoarea Livia Stanciu. La acel moment, Rarinca a spus că și-a cerut doar banii înapoi, pe care fostul soț al judecătoarei Stanciu îi datora.

Mariana Rarinca a fost achitată definitiv într-un caz care privea amenințarea, sub forma șantajului, a judecătoarei Livia Stanciu, verdictul fiind emis de Curtea de Apel București.

Ulterior achitării definitive din lipsă de probe, DNA a formulat o contestație în anulare, care este o procedură extraordinară în justiția românească. Dosarul a ajuns la un complet al Curții de Apel București, condus atunci de nimeni altul decât George Dorel Matei.

În cele din urmă, decizia de achitare definitivă a fost casată de judecătorul Matei, iar Mariana Rarinca a fost condamnată la trei ani de zile cu suspendare. Presa, la acel moment, a scris că această sentință a fost emisă pentru a o liniști pe Livia Stanciu.