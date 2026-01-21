Judecător CSM, critici la adresa Guvernului: Adevărul despre pensiile magistraților a fost distorsionat

Judecătorul Claudiu Drăgușin, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, a criticat modul în care Guvernul a gestionat tema pensiilor magistraților și climatul public din jurul justiției, susținând că discursul politic recent s-a bazat pe informații distorsionate.

Judecătorul Claudiu Drăgușin a explicat, într-un interviu la România TV, că valul de pensionări masive din magistratură nu a fost rezultatul unor „înțelegeri obscure”, ci consecința directă a unei modificări legislative aplicabile tuturor categoriilor de salariați, care permitea ieșirea la pensie cu venituri mai mari decât salariul. El a arătat că, în aceleași condiții, orice angajat ar fi ales să beneficieze de această prevedere.

„A existat o scrisoare publică a câtorva sute de magistrați care au cerut Parlamentului să modifice prevederea asta. Multă lume nu știe că pensia mai mare decât salariul vine dintr-o lege care s-a aplicat tuturor cetățenilor români, prin trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator”, a declarat acesta.

Potrivit magistratului, această reglementare a determinat retragerea din sistem a numeroși judecători cu peste 25 de ani vechime, aflați în deplina capacitate profesională. Drăgușin a subliniat că efectele negative au fost semnalate încă din 2020 și că sute de magistrați au cerut public Parlamentului modificarea legii, precizând că pensiile mai mari decât salariile au rezultat dintr-o lege generală privind transferul contribuțiilor de la angajat la angajator.

Judecătorul Claudiu Drăgușin a declarat că legislația în vigoare a modificat substanțial condițiile de pensionare ale magistraților, stabilind, din 2023, vârsta de pensionare la 60 de ani și eliminând posibilitatea ca pensia să depășească salariul. El a subliniat că aceste prevederi sunt expres prevăzute în lege și se aplică pentru viitor.

Magistratul a precizat că vor continua să existe pensionări în baza vechilor condiții doar în cazul celor care îndeplineau criteriile înainte de schimbarea legii. Drăgușin a afirmat că aceste situații-limită sunt speculate în discursul politic, prin prezentări distorsionate, în condițiile în care regulile actuale de pensionare sunt fundamental diferite.

Judecătorul Claudiu Drăgușin a declarat că problema proiectului privind pensiile magistraților nu a fost lipsa avizului CSM, ci absența unei consultări reale, precizând că prima încercare de modificare a legii a fost declarată neconstituțională din acest motiv. El a susținut că nici a doua etapă nu a respectat exigențele consultării, avizul fiind solicitat într-o formă strict formală, fără un proces autentic de dialog instituțional.

Calculele realizate la nivelul Consiliului arată că proiectul aflat la Curtea Constituțională conduce, în timp, la dispariția efectivă a pensiei de serviciu, care ar putea ajunge egală sau chiar sub pensia bazată pe contributivitate. El a explicat că magistrații primesc două decizii de pensionare și a oferit exemplul unei judecătoare pensionate în 2024, a cărei pensie contributivă este de aproximativ 15.000 de lei, mai mare decât cea rezultată din formula prevăzută de proiectul de lege.

Judecătorul Claudiu Drăgușin a afirmat că încărcătura profesională a magistraților este ignorată în dezbaterea publică, precizând că, în cauzele civile și comerciale, judecătorii români muncesc de aproximativ patru ori mai mult decât media europeană. El a arătat că, în ultimii patru ani, volumul de activitate a crescut cu 50%, ceea ce reflectă faptul că justiția este percepută de cetățeni ca ultima soluție în rezolvarea litigiilor.

Magistratul a avertizat că subminarea constantă a sistemului judiciar poate afecta rolul acestuia de arbitru între stat și societate și a subliniat că dezbaterea privind pensiile de serviciu este una politică și socială, dar trebuie să țină cont de realitatea matematică și constituțională. În sprijinul poziției CSM, Drăgușin a invocat aproximativ 20 de decizii ale Curții Constituționale și a menționat că, în statele europene fără pensii de serviciu, sistemul a fost compensat prin salarii mai ridicate, care asigură la pensionare un nivel echivalent.