Jucătoarea de golf Paige Spiranac a fost detronată. Cine este „cea mai frumoasă femeie din lume”

Anul 2022 i-a adus jucătoarei de golf Paige Spiranac statului de „cea mai frumoasă femeie din lume”. Aceasta a apărut pe coperta revistei Maxim, publicație care întocmește acest clasament an de an. În 2023, sportiva a fost detronată de o prezentatoare TV americană, cu cinci ani mai în vârstă de cât Spiranac.

Titlul de „cea mai frumoasă femeie din lume” i-a fost atribuit în acest an lui Ashley Graham (35 de ani), o prezentatoare TV americană. Aceasta este cunoscută nu doar prin meseria sa, ci și datorită implicării în multe cauze umanitare. Ashley Graham este și model de dimensiuni plus size.

Prezentatoarea TV a avut un trecut tumultos despre care a vorbit deschis. O perioadă s-a confruntat cu dorințele ei sexuale, iar în școală a fost intimidată de colegi din cauza greutății sale. Toate aceste experiențe nu au fost în zadar. Ashley Graham s-a implicat în multe cauze umanitare, încercând să ajute persoanele care se află într-o situație asemănătoare cu a ei.

Cum a reacționat Paige Spiranac atunci când a aflat că a fost detronată de un model plus size

Jucătoarea de golf a reacționat la numirea lui Ashley Graham „cea mai frumoasă femeie din lume”. Pe conturile de pe rețelele de socializare, sportiva o postat mai multe imagini din urmă cu un an, atunci când ea a primit acest statut. Potrivit publicației The Sun, Paige Spiranac nu a fost deranjată că locul ei a fost luat de un model plus size.

În ultimul an, Paige Spiranac a devenit extrem de cunoscută în lumea golfului. Sportiva a mărturisit că țelul ei este să se mențină cât mai sus și continuă să se dezvolte și să învețe din experiențele sale de pe teren.

„Lucrurile s-au schimbat de mai multe ori în timpul carierei mele și probabil vor continua să se schimbe, în timp ce eu mă dezvolt și învăț. În acest moment, țelul meu suprem este să continui să fiu una dintre principalele voci din golf.

În tot acest timp, voi continua să arăt lumii întregi că golful poate fi distractiv. De asemenea, este foarte important pentru mine să distrug concepțiile sociale privind femeile și trupurile lor”, a afirmat Paige Spiranac, informează sportskeeda.com.