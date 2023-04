Celebrul Tudy a participat la Campionatul Mondial al Ciobăneștilor Belgieni de pe domeniul de golf de la Ineu

110 echipe din 48 de țări sunt prezent la cel mai important eveniment chinologic, Campionatul Mondial al Ciobăneștilor Belgieni, organizat în premieră în România, pe domeniul de golf de la Ineu, Kings Land. Peste 600 de câini își dispută titlul de campioni mondiali la toate sporturile. În competiție se află și echipa Ucrainei, oamenii trăiesc în țara lor, au venit din zona de conflict și se întorc acolo. Spun că au pregătit câini 3 ani și că mai mult de 5 ani nu pot face performanță cu ei și că au dorit să transmit un mesaj că sunt oameni normali.

<În pofida opiniei generale mai generalizate că avem doar un fel de ciobănesc belgian , malinois, avem patru tipuri: Malinois, Tervueren, Laekenois,Groenendael. Malinois este cel mai popular și are niște abilități fantastice are un tropot zburător, în momentul în care merge îi ondulează corpul astfel încât economisește energie și asta îl face foarte potrivit pentru muncă de anduranță. Are un miros atât de puternic încât poate simți și la 12 metri sub pământ. Un ciobănesc Malinois folosit de trupele special din Statele Unite e cel care l-a prins pe Osama Ben Laden. Aici avem toate cele patru tipuri de ciobănești belgieni care concurează la cele mai importante sporturi Mondioringul, la care concurăm și noi, combină disciplina, obstacolele cât și partea de obiect, pază de persoană și atacurile>, a explicat Tudor Tim Ionescu. Tudor Ionescu a fost viceprimar ALDE al Bucureștiului, fost consilier general în perioada 2016 – 2020, este expert în politici pentru protecția animalelor.

Tudor Ionescu, deși a vrut să se delimiteze întotdeauna de viața mondenă, declarând că a absolvit trei facultăţi şi două mastere, că este antreprenor, că două facultăți una pe comerţ internaţional, alta pe ştiinţe politice, le-a absolvit la Bruxelles, ca și cele două mastere, unul pe politică comparată şi unul pe studii europene a fost asociat tot timpul cu povestea de dragoste pe care ar fi trăit-o cu Oana Zăvoranu care îi spune Tudy. Tudor Ionescu a făcut tot timpul un țel din a se ocupa în cadrul Primăriei București de câinii comunitari. arătând că Bucureştiul este deficitar în ceea ce priveşte capitolul “oraş pet-friendly”.Tudor Tim Ionescu a fost prim-vicepreședinte ALDE, formațiune care s-a confundat cu Călin Popescu Tăriceanu.