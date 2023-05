Joe Biden și președintele republican al Congresului Kevin McCarthy ajung la un acord crucial pentru evitarea incapacității de plată

Cu toate acestea, acordul a fost anunțat fără nicio sărbătoare, în termeni care reflectă tonul amar al negocierilor și dificultatea parcursului său prin Congres înainte ca Statele Unite să rămână fără bani pentru a-și plăti datoriile la începutul lunii iunie.

Joe Biden și Kevin McCarthy, acord privind evitarea incapacității de plată

„Tocmai am avut o discuţie cu preşedintele. După ce ne-am pierdut timpul şi am refuzat să negociem timp de luni de zile, am ajuns la un acord de principiu demn de americani”, a scris Kevin McCarthy pe Twitter.

La rândul său, președintele SUA Joe Biden a descris acordul într-o declaraţie ca fiind „un important pas înainte”, și a explicat că „Acordul reprezintă un compromis, ceea ce înseamnă că nimeni nu obţine ceea ce îşi doreşte. Aceasta este responsabilitatea guvernelor”.

Acordul propus suspendă limita datoriei până în ianuarie 2025 și impune limite de cheltuieli în bugetele anilor 2024 și 2025. De asemenea, propunerea vizează recuperarea fondurilor neutilizate destinate luptei împotriva COVID-19, accelerarea procesului de obținere a permiselor pentru anumite proiecte energetice și adăugarea unor cerințe de muncă suplimentare pentru programele de asistență alimentară destinate americanilor săraci.

După luni de negocieri, acordul preliminar s-a concretizat într-o serie de convorbiri intense. Biden și McCarthy au avut o convorbire telefonică de 90 de minute sâmbătă seara pentru a discuta despre acord, McCarthy a informat mai târziu membrii săi în cursul serii, iar Casa Albă și liderul Camerei au discutat ulterior.

„Mai avem încă ceva de lucru în această seară, pentru a termina redactarea (acordului)”, a declarat Kevin McCarthy reporterilor.

Dacă va fi adoptat de Congres, acest acord ar trebui să permită Statelor Unite să evite intrarea în incapacitate de plată a datoriei sale.

Biden și McCarthy trebuie să găsească cu atenție un compromis care să treacă de Camera Reprezentanților, cu o majoritate republicană de 222-213, și Senatul, cu o majoritate democratică de 51-49 – ceea ce înseamnă că va avea nevoie de sprijin bipartisan înainte ca președintele să-l poată semna, potrivit Reuters.