Joe Biden, în fața lupta cu cancerul de prostată: „Sunt optimist și facem progrese”

Joe Biden a declarat că se simte „bine” și „optimist” pentru prima dată după ce a anunțat diagnosticul de cancer de prostată.

„Prognosticul este favorabil. Lucrăm la toate aspectele și facem progrese. Așadar, mă simt bine”, a afirmat vineri Biden, în vârstă de 82 de ani, după un eveniment dedicat Memorial Day, o sărbătoare care onorează anual, în ultima zi de luni din mai, militarii americani căzuți în misiune.

BREAKING - Biden gives powerful first speech since his cancer diagnoses. He looks strong and speaks with grace.

"Our politics have become so divided, so bitter. All the years I have been doing this I never thought we would get to this point. Our troops don’t wear a uniform that… pic.twitter.com/2VDcZwXFJD

— Brian Krassenstein (@krassenstein) May 30, 2025