George Simion, copreședinte AUR, a avut, astăzi, o întâlnire cu membrii și simpatizanții partidului, în orașul Craiova. Cu această ocazie, el a declarat că formațiunea pe care o conduce nu este interesată să intre în nicio alianță pentru a ajunge la putere.

„Acum ne sună televiziunile. Să ne mai lase, că în timpul campaniei ne ignorau. Avem contact direct între noi. Închideţi televizoarele mincinoase, avem Facebook-ul, avem legătură directă, revoluţionăm clasa politică românească. Am început cu câteva mizerii pe care le-am alungat din scena publică şi mergem mai departe. Şi cum am promis noi?

Nu facem alianţă, nu facem coaliţie de guvernare cu nimeni, nici cu aşa-zisa stângă, nici cu aşa-zisa dreaptă. Noi suntem alianţă, suntem Alianţa pentru Unirea Românilor. Da, ne vedem, discutăm public, am discutat cu toţi din Parlament. Discutăm fără probleme în văzul lumii, nicio problemă, pentru că trebuie să ajungem să punem oameni valoroşi la conducerea ţării, dar nu intrăm în cârdăşii cu ei”, a spus George Simion.

Va merge să le mulțumească votanților

El vrea să refacă drumul pe care l-a făcut în campania electorală, pentru a le mulțumi votanților de la alegerile parlamentare. „ Am promis că ajung din nou pe fiecare palmă de pământ românesc pe unde am trecut pe timpul campaniei, chiar dacă intrăm sau nu în Parlament. Am venit să le mulţumim românilor care au avut încredere în noi.

Vă mulţumesc că nu aţi mai votat nici cu stânga, nici cu dreapta, că aţi votat anti-sistem şi că aţi fost alături de o forţă democratică, o forţă patriotică” a afirmat Simion, care a continuat:

„Valul acesta nu poate fi oprit, este speranţa românilor pentru independenţă, pentru suveranitate, pentru libertate, care vor să trăiască din bogăţiile Românei. Prea mult ne-au înjosit alţii şi ne-au făcut, din păcate, să plecăm peste hotare. Jumătate din generaţia mea, jumătate din colegii mei de liceu, din colegii de la facultate, din colegii de la masterat sunt peste hotare şi nu mai putem îndura aşa ceva.”

Întâlnire cu Vasile Dâncu

Sâmbătă seara, Vasile Dâncu, unul dintre cei mai influenți oameni din PSD, a avut o întâlnire cu George Simion, conform gandul.ro. Ar fi fost prezent și Marcel Ciolacu, liderul social-democraților.

Dâncu a confirmat, dar a spus că nu a fost vorba despre discuții legate de o alianță. „Nu are legătură cu consultările. Am vorbit despre un studiu IRES în care am pus întrebări despre AUR. Nu am vorbit despre susținere pentru că nu ne-ar ajunge oricum. De asemenea, nu pot lucra la modernizarea structurii si brandului PSD în coaliție cu AUR. Ar fi un sacrificiu inutil dacă nici măcar nu poți face o coaliție de guvernare. Îl cunoscusem mai demult pe Simion, când era student”, a spus Dâncu pentru Digi 24.