Jessica Alba a publicat pe Instagram mai multe fotografii și clipuri din vacanța petrecută în Toscana, Italia, alături de partenerul său, Danny Ramirez. Actrița apare în mai multe ținute de plajă, iar imaginile surprind momente petrecute pe barcă, la paddleboarding și pe litoralul italian.

Jessica Alba profită de zilele de vacanță petrecute în Italia împreună cu iubitul ei, Danny Ramirez. Actrița a publicat pe Instagram un carusel de fotografii și videoclipuri realizate în Toscana, în care apare relaxându-se pe plajă și pe mare.

„Ciao, Italia”, a scris actrița în descrierea postării, în care apare în mai multe costume de baie și surprinde diferite momente din escapada lor.

Într-una dintre fotografii, Jessica Alba și Danny Ramirez sunt întinși pe șezlonguri, iar actorul o sărută pe umăr în timp ce ea zâmbește către aparat. Actrița poartă un bikini maro fără bretele, accesorizat cu ochelari de soare, cercei rotunzi și un colier.

O altă imagine o surprinde pe Jessica Alba pe o placă de paddleboard, în larg, purtând un alt bikini și privind spre orizont. Actrița a distribuit și un videoclip filmat pe o barcă aflată în largul coastei Toscanei. În imagini, ea apare într-un bikini roșu cu model, în timp ce Danny Ramirez stă lângă ea și mănâncă chipsuri.

Postarea a strâns numeroase comentarii din partea admiratorilor actriței.

„Arăți uimitor și fericită. Bucură-te de vacanță”, a scris un fan. Un alt urmăritor a comentat: „Femeia asta nu îmbătrânește!!!”, iar o altă persoană a adăugat: „Arăți FOARTE fericită, fată!!!”

Primele informații privind relația dintre Jessica Alba și Danny Ramirez au apărut în iulie 2025, după ce cei doi au fost fotografiați împreună de mai multe ori. Ulterior, și-au confirmat relația prin apariția comună la Gala Baby2Baby, organizată în noiembrie 2025. De atunci, cei doi au apărut frecvent în postările publicate pe Instagram, iar actrița l-a numit pe Danny Ramirez „iubirea mea” într-un mesaj dedicat aniversării acestuia și i-a mulțumit „pentru că mă iubești în fiecare capitol”.

Recent, actrița și Danny Ramirez au fost fotografiați în timpul unei vacanțe la Miami, unde au fost surprinși îmbrățișându-se și sărutându-se în apă. Într-o altă postare publicată pe Instagram, actrița a dezvăluit că ea și Danny Ramirez au participat la Madison Square Garden la evenimentul la care Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit.

„Iubim iubirea. Felicitări pentru T&T – o seară atât de frumoasă în care v-am sărbătorit”, a scris Jessica Alba.

În fotografiile publicate atunci, actrița a purtat o rochie lungă, cu corset negru și fustă aurie cu paiete.