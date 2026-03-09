Monden

Jessica Alba, mai îndrăgostită ca niciodată. A plecat în vacanță cu noul iubit

Comentează știrea
Jessica Alba, mai îndrăgostită ca niciodată. A plecat în vacanță cu noul iubitJessica Alba și Cash Warren. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Actrița Jessica Alba a împărtășit recent pe Instagram imagini dintr-o escapadă romantică în Mexico City, alături de iubitul ei, actorul Danny Ramirez, oferind fanilor o privire asupra momentelor petrecute împreună.

Jessica Alba, în vacanță cu noul iubit

Într-un carusel de fotografii publicat pe Instagram, Alba a surprins momente tandre, precum schimbul de săruturi pe obraz și plimbări prin oraș, dar și vizite la restaurante și galerii de artă. Mama a trei copii a însoțit postarea de mesajul: „Săptămâna perfectă într-unul dintre orașele mele preferate – burtă plină, inimă mai plină #CDMX.”

Jessica Alba

Jessica Alba. Sursa foto Instagram

Pentru escapada sa, Alba a ales ținute casual și confortabile, purtând bluze albe, cardigan crem, blugi și șapcă, dar și o ținută complet neagră pentru o altă zi de explorare. În timpul plimbărilor prin oraș, actrița a împărtășit și fotografii cu opere de artă și exponate istorice, inclusiv lucrări care o înfățișează pe celebra pictoriță Frida Kahlo.

Și-au oficializat relația în 2025

Relația dintre Jessica Alba și Danny Ramirez a devenit publică în 2025. Cei doi au fost observați împreună pentru prima dată în mai 2025, iar în iulie au revenit în Los Angeles din Cancún, Mexic. Potrivit unei surse, „au fost prieteni înainte ca relația să devină romantică și au mulți prieteni comuni.”

AUR rămâne primul partid în intenția de vot, dar scade sub 40%. Ce se întâmplă cu PSD, PNl și USR. Sondaj INSCOP
AUR rămâne primul partid în intenția de vot, dar scade sub 40%. Ce se întâmplă cu PSD, PNl și USR. Sondaj INSCOP
Justin Bieber, un nou scandal cu paparazzi. A aruncat cu sticla în ei
Justin Bieber, un nou scandal cu paparazzi. A aruncat cu sticla în ei
Jessica Alba

Jessica Alba. Sursa foto Instagram

Cuplul și-a făcut debutul pe covorul roșu pe 3 octombrie 2025, la premiera filmului Valentina din cadrul Mill Valley Film Festival.

Jessica Alba a divorțat de Cash Warren

Alba a postat și o fotografie emoționantă în care ține de mână pe Ramirez, coborând o scară de lemn spre plajă, marcând prima apariție oficială a cuplului pe rețelele de socializare.

Actrița a depus cererea de divorț de soțul ei, Cash Warren, în februarie 2025, după 16 ani de căsnicie, deschizând astfel un nou capitol în viața personală. Actrița a declarat că a luat decizia corectă și că este mai fericită ca niciodată lângă noul partener.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:29 - Nicușor Dan: Republica Moldova ar putea deveni membră UE mai repede decât se aștepta toată lumea
16:23 - UE pregătește noi parteneriate de apărare cu Australia, Islanda și Ghana
16:19 - AUR rămâne primul partid în intenția de vot, dar scade sub 40%. Ce se întâmplă cu PSD, PNl și USR. Sondaj INSCOP
16:16 - Noi date de la MAE despre românii din Orientul Mijlociu: Sunt 300 de persoane pe listele prioritare
16:09 - Proiectul de buget pe 2026 va fi publicat marți de Finanțe. Programul anunțat de coaliția de guvernare
15:59 - Justin Bieber, un nou scandal cu paparazzi. A aruncat cu sticla în ei

HAI România!

Adrian Severin, despre dosarul tentativei loviturii de stat. Nu se poate merge la infinit cu asemenea invenții
Adrian Severin, despre dosarul tentativei loviturii de stat. Nu se poate merge la infinit cu asemenea invenții
Dezastrul patrimoniului cutural al României muzeistice
Dezastrul patrimoniului cutural al României muzeistice
E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu
E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale