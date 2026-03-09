Jessica Alba, mai îndrăgostită ca niciodată. A plecat în vacanță cu noul iubit

Actrița Jessica Alba a împărtășit recent pe Instagram imagini dintr-o escapadă romantică în Mexico City, alături de iubitul ei, actorul Danny Ramirez, oferind fanilor o privire asupra momentelor petrecute împreună.

Într-un carusel de fotografii publicat pe Instagram, Alba a surprins momente tandre, precum schimbul de săruturi pe obraz și plimbări prin oraș, dar și vizite la restaurante și galerii de artă. Mama a trei copii a însoțit postarea de mesajul: „Săptămâna perfectă într-unul dintre orașele mele preferate – burtă plină, inimă mai plină #CDMX.”

Pentru escapada sa, Alba a ales ținute casual și confortabile, purtând bluze albe, cardigan crem, blugi și șapcă, dar și o ținută complet neagră pentru o altă zi de explorare. În timpul plimbărilor prin oraș, actrița a împărtășit și fotografii cu opere de artă și exponate istorice, inclusiv lucrări care o înfățișează pe celebra pictoriță Frida Kahlo.

Relația dintre Jessica Alba și Danny Ramirez a devenit publică în 2025. Cei doi au fost observați împreună pentru prima dată în mai 2025, iar în iulie au revenit în Los Angeles din Cancún, Mexic. Potrivit unei surse, „au fost prieteni înainte ca relația să devină romantică și au mulți prieteni comuni.”

Cuplul și-a făcut debutul pe covorul roșu pe 3 octombrie 2025, la premiera filmului Valentina din cadrul Mill Valley Film Festival.

Alba a postat și o fotografie emoționantă în care ține de mână pe Ramirez, coborând o scară de lemn spre plajă, marcând prima apariție oficială a cuplului pe rețelele de socializare.

Actrița a depus cererea de divorț de soțul ei, Cash Warren, în februarie 2025, după 16 ani de căsnicie, deschizând astfel un nou capitol în viața personală. Actrița a declarat că a luat decizia corectă și că este mai fericită ca niciodată lângă noul partener.