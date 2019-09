Jennifer Lopez a fost fotografiată pe un yacht în Saint Tropez. Cu toate că vedeta este mama a doi copii, se află într-o formă fizică de invidiat.

Jennifer Lopez s-a născut pe data de 24 iulie 1969 într-unul dintre cele mai mari cartiere din New York, Bronx, într-o familie de portoricani. Nu a fost crescută într-o familie de muzicieni, ca mulți artiști, ci mama era educatoare la o grădiniță, iar tatăl era specialist în calculatoare. Jennifer a crescut alături de cele două surori, Lynda și Leslie. Jennifer a avut înclinații spre muzică încă de mică.

Pentru a-și plăti cursurile de canto și dans, ziua dădea lecții de coregrafie, iar noaptea dansa în cluburile din Manhattan. După numeroase audiții, ea a fost aleasă pentru a participa în videoclipurile cântăreților rap și mai apoi a devenit dansatoare pentru formația New Kids on the Block. A reuișit să obțină un rol în serialul „In Living Color”, iar la scurt timp face parte din trupa de dansatori a lui Janet Jackson lângă care apare în videoclipul piesei „That’s the Way Love Goes”.

Jennifer Lopez s-a făcut remarcată interpretând mai multe roluri în serialele „South Central”, „Second Chances” și „Hotel Malibu”, iar debutul în cinematografie a venit odată cu filmul „Nurses on the Line: The Crash of Fight”.

