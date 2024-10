Monden Jeff Bridges și războiul cu cancerul: Îmi amintesc că un doctor mi-a spus: „Trebuie să lupți, Jeff. Tu nu lupți”







Jeff Bridges, cunoscut pentru rolul său din „The Big Lebowski”, a fost diagnosticat cu limfom non-Hodgkin în 2020. Un control medical a scos la iveală o mare tumoare în zona stomacului. Înainte de diagnostic, Bridges filmase scene intense de luptă pentru sezonul unu al serialului „The Old Man”, în care juca rolul unui fost agent CIA.

Jeff Bridges, doi ani de luptă cu cancerul

„Când privesc înapoi la acele scene, chiar tresar, pentru că atunci nu știam, dar aveam o tumoare de 9 pe 12 inch în stomac - 9 pe 12 inch! - în timp ce primeam lovituri și pumni în stomac și altele asemenea,” a spus actorul pentru revista People, amindindu-și momentele de dinainte de diagnostic, relatează Fox News.

„Nu a durut. Nu era nici o durere”, a mai spus el.

Pentru Jeff Bridges a urmat o pauză lungă de la filmări.

În timp ce trecea prin chimioterapie pentru cancerul depistat și infectat și cu virusul COVID, Bridges nu avea nicio speranță că va „mai face sezonul 2” al serialului.

Jeff Bridges recunoaște că aproape „se predase”

„În timp ce eram bolnav, mă gândeam nu doar că nu mă voi întoarce la „The Old Man,” ci că poate voi părăsi această lume. Ajunsesem până acolo,” a povestit el sincer pentru sursa citată.

„Îmi amintesc că un doctor a spus: ‘Trebuie să lupți, Jeff. Tu nu lupți.’

„Eram în mod de predare”, a mai spus Bridges.

Și din această predare, cum spun, a ieșit această dragoste intensă, și poate asta m-a făcut să supraviețuiesc, nu știu. Dar nu am relaționat cu ideea de a lupta, ci mai degrabă cu ideea de predare.”

Nunta fiicei și dragostea din jur l-au salvat

Această stare de predare l-a adus însă în contact cu o dragoste profundă pentru viață și pentru cei din jur, iar asta l-a ajutat, poate, să supraviețuiască. „Toate strategiile tale de viață și modul în care trăiești se intensifică. Iar dragostea – asta mi-a rămas în minte: cât de mult îmi iubesc familia, prietenii și personalul medical care avea grijă de mine”.

Pe lângă tratamente, starul din „The Big Lebowski” a început o terapie fizică intensă și a stabilit mici obiective cu terapeutul său pentru a-l ajuta să se concentreze asupra viitorului. Un obiectiv: să fie suficient de sănătos pentru a-și conduce fiica, Hayley, la altar la nunta ei.

„Nu știam cum aș putea face asta, dar am spus, Ei bine, să ne antrenăm. Să punem asta ca obiectiv,” a spus el.

„Așa că am lucrat la asta. Și s-a dovedit că, nu doar că am condus-o la altar, dar am ajuns să fac și dansul de nuntă cu ea. Apoi alergam la masa mea și îmi puneam oxigenul!”

Astăzi, tumoarea lui Bridges s-a micșorat considerabil, iar starea lui de sănătate este încurajatoare. Oncologul său a declarat că analizele au rezultate bune.

Mai mult se pregătește de filmări pentru sezonul 2 al seriei „The Old Man”.