Jean Paler se află internat în spital, după ce în urmă cu câteva zile i s-a făcut rău pe scenă. Actorul de comedie a spus că a fost dus la secția de terapie intensivă dintr-un spital din Constanța. În ciuda tuturor acestor lucruri, starea sa de sănătate a comediantului s-a îmbunătățit.

Celebrul actor a povestit că în timp ce se afla pe scenă a început să se simtă din ce în ce mai rău. Jean Paler se află în spital de șapte zile și speră ca săptămâna viitoare să poată merge acasă. Între timp, comediantul așteaptă noi informații de la medicii care se ocupă de el.

„Nu mă simt prea bine, mă supără rău sănătatea! Sunt de o săptămână internat la spital, în Constanța. Am făcut o criză cardiacă și iată că am ajuns unde am ajuns. Eu sunt aici la spital pentru că eu sunt în turneu după cum știți.

Într-o zi efectiv mi s-a făcut rău, am făcut mai exact un puseu de tensiune, și am ajuns în situația asta. Din câte știu și săptămâna viitoare o să stau internat. Vedem ce spun și medicii, dar eu așa am înțeles”, a declarat Jean Paler pentru Click!