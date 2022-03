Breaking News! Traian Băsescu iese la rampă. Prima reacţie după ce s-a externat! Ce probleme are, de fapt, fostul preşedinte

Traian Băsescu a avut prima sa reacţie după problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Acesta a ieşit în curtea casei şi a adus primele lămuriri după ce s-a întors din străinătate.

Traian Băsescu, reacţie de ultimă oră

Traian Băsescu spune că a ajuns în spital pentru a face un tratament pentru pneumonie. Fostul preşedinte a adus lămuriri şi în privinţa deciziei instanţei.

Spune că se conformează cu ce au decis judecătorii în dosarul său de colaborator al securităţii şi că va elibera vila de protocol. Totuşi, va ataca această decizie la CEDO. „Eu am făcut un tratament de șapte zile la Spitalul Militar, apoi am fost la spital în Bruxelles. Eu în Bruxelles nu am vrut să merg la spital, dar am avut un puseu de tensiune, de la o boală de plămâni. Diagnosticul de la Bruxelles e de pneumonie netratată la vreme.

Am recomandare să port mască tot timpul. Am discutat cu soția mea până spre dimineață, am decis să căutăm un apartament pe care să îl închiriem și să ne conformăm legii. Eu mă simt un cetățean care a trecut prin fața justiției. Că îi place sau nu, trebuie să se conformeze. Am văzut speculații, că i-au luat SPP, o să spună secrete. Nu, niciodată nu o să uit că am fost președinte

Acum mă simt bine. Trebuia să fiu acasă, avem de luat decizii. Trebuie să caut un apartament și după ce mi se pare mie că l-am găsit trebuie să fie de acord și Maria. Să avem în apropiere un magazin, o stație de metrou. Mă duc până la bancă pentru că eu nu am investit în imobiliare, ci în titluri de stat, iar ele ar trebui vândute să ne luăm un apartament. Vrem cu trei camere având în vedere facturile uriașe care vin la gaze și electricitate”, a spus Traian Băsescu.

Până pe 10 martie, Traian Băsescu trebuie să se odihnească, pentru că așa l-au sfătuit medicii. Apoi, se va muta în casă nouă, după ce va găsi un nou apartament.

Unde a fost surprins fostul președinte după externarea din spital

Au apărut primele imagini cu Traian Băsescu după ce a fost externat din spitalul din Bruxelles, unde a fost internat din cauza unor probleme cardiace. Fostul președinte al României a ajuns miercuri noapte acasă, la vila de protocol din strada Gogol, unde soția sa, Maria Băsescu, a început deja să împacheteze lucrurile personale și să le mute într-o altă locuință, după ce instanța judecătorească a decis definitiv că a fost colaborator al Securității.

Pe 23 martie, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dat sentința definitivă în dosarul lui Traian Băsescu: judecătorii au stabilit că fostul președinte a fost colaborator al Securității, sub numele conspirativ ”Petrov”.

În urma deciziei ÎCCJ de colaborare cu Securitatea, Traian Băsescu pierde drepturile cuvenite foștilor șefi de stat, potrivit unei legi votate de parlament în 2021 și publicate în Monitorul Oficial. Este vorba despre casa de protocol din cartierul Primăverii, indemnizația lunară de 11.148 de lei, care înseamnă 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui Klaus Iohannis, paza şi protecţia, precum şi folosinţa gratuită a unui autoturism.