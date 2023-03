Jean de la Craiova, concert la mormântul lui Bruce Lee. „Nimeni nu știe. Ceva s-a întâmplat!”

Jean de la Craiova a mers, în urmă cu nouă ani, să cânte la mormântul celebrului actor chinez-america Bruce Lee. Cântărețul de manele a mers până în Seattle Washington pentru a face acest lucru, dar pentru gestul său a primit foarte multe critici. Jean a explicat de curând gestul său și a spus ce a simțit când a auzit declarațiilor colegilor săi. Artistul a ținut să explice că el nu a avut o intenție rea când a făcut acest pas.

Cântărețul de manele chiar a făcut și o ironie la adresa colegilor său de breaslă. „Da…am cântat, că de când am cântat a ieșit spiritul din el și a intrat în colegii mei că au început să cânte -hau, trr, pac-, și am făcut ceva, am dereglat ceva pe acolo (n.r.: la mormântul lui Bruce Lee). Ceva s-a întâmplat!”, a declarat Jean de la Craiova.

Jean de la Craiova este un fan înfocat

Cântărețul de manele a recunoscut că este unul dintre fanii fostului actor. Mai mult decât atât, de fiecare dată când se uita la un film în care a jucat și Bruce Lee, încerca să imite toate schemele de luptă. Jean de la Craiova a mai povestit că mama sa l-a certat de mai multe ori pentru că i-a stricat mai multe lucruri din casă. Artistul a și explicat de ce a ales să facă acest pas, amintind de obiceiul românesc de a cânta pentru persoanele decedate. În plus, nu au fost puține momentele în care și el a fost solicitat să cânte la înmormântări.

„Eu m-am dus pentru că nimeni nu știe câte cotoare de mătură d-astea am tăiat să-mi fac nunceag (n.r. instrument de luptă în artele marțiale). Și mă omora mama, că mi-ai tăiat mătura, și i-am zis stai, că sunt la Bruce Lee, să-i fac și lui două vorbe, că la noi se cântă la mort. Și am început: -Dădea bine cu piciorul/ Și-l cunoștea tot poporul/ Dădea bine cu karata/ Îl iubea chiar și tata-, și ce mai ziceam eu pe acolo. -Nu e vorbă, nu e vis, s-a bătut cu Chuck Norris-”, a spus Jean de la Craiona în timpul emisiunii „Duet cu Alexandra Ungureanu”.