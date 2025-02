JD Vance revine cu noi declarații la adresa României. Oficialul de la Washington atacă anularea alegerilor

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a reluat criticile la adresa României, condamnând decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024. Declarațiile sale au fost făcute în cadrul conferinței conservatorilor americani CPAC, unde a evidențiat importanța valorilor democratice comune în relațiile internaționale.

Oficialul american a subliniat că, din perspectiva administrației Trump, o relație solidă în plan internațional trebuie să se bazeze pe valori comune. „Prietenia se bazează pe valori comune. Nu ai valori comune dacă anulezi alegeri pentru că nu îți place rezultatul”, a declarat Vance.

Nu este prima oară când JD Vance critică autoritățile române. La Conferința de Securitate de la Munchen, în februarie, oficialul american a afirmat că România "a anulat direct rezultatele alegerilor prezidențiale pe baza suspiciunilor slabe ale unei agenții de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor continentali". Aceste acuzații vin în contextul în care, în decembrie 2024, fostul secretar de stat al SUA, Antony Blinken, susținuse că există dovezi privind o interferență rusească de amploare în alegerile din România.

VICE PRESIDENT JD VANCE: "Germany's entire defense is subsidized by the American taxpayer. There are thousands upon thousands of American troops in Germany today. Do you think that the American taxpayer is going to stand for that? If you get thrown in jail in Germany for posting… pic.twitter.com/eu1w5w78oI

— Charlie Kirk (@charliekirk11) February 20, 2025