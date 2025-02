Elon Musk îl critică pe Marian Enache, președintele CCR. Mesaj postat de miliardar

Elon Musk l-a criticat pe președintele Curții Constituționale din România, Marian Enache, în urma declarațiilor făcute de judecător într-un interviu acordat publicației juridice.ro.

„Acest tip este un tiran, nu un judecător”, scrie Elon Musk pe platforma X, distribuind o postare despre Marian Enache.

This guy is a tyrant, not a judge https://t.co/ghE9X4W5G3

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025