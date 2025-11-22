Jay Leno își reînnoiește jurămintele față de soția bolnavă de demență: Când spune că mă iubește, mă topesc

Jay Leno a făcut un gest special, reînnoidu-și jurămintele de căsătorie în contextul în care traversează alături de soția sa, Mavis, diagnosticată cu demență, o perioadă foarte grea. La peste 40 de ani de la căsătorie, fostul prezentator de televiziune vorbește deschis în emisiunea Today Show despre provocările care vin odată cu îngrijirea soției sale.

În timp ce boala avansează, Jay Leno mărturisește că acele momente de conexiune între ei nu s-au pierdut. Continuă activitățile simple, își împărtășesc rutina, râd împreună și se sprijină reciproc. Leno mai spune că păstrează un echilibru între responsabilitate și afecțiune, o dovadă a faptului că jurămintele rostite cu decenii în urmă nu au rămas doar un angajament formal, ci o alegere de viață.

De asemenea, Jay Leno vorbește deschis despre modul în care își respectă promisiunile făcute în urmă cu peste patru decenii, în timp ce soția sa, Mavis, se confruntă cu o formă avansată de demență.

Invitat în emisiunea „Today”, Leno a spus că, deși puțini oameni se gândesc cu adevărat la implicațiile jurămintelor de la nuntă, el încearcă să le respecte întocmai. Comediantul a remarcat că partea „la bine și la rău” capătă o greutate adevărată abia atunci când intervin situații dificile, așa cum este a sa în aceste momente.

Fostul prezentator al celebrei emisiuni „Tonight Show” a explicat că Mavis depinde tot mai mult de sprijinul său, iar el își asumă această responsabilitate fără rezerve. „Acum are cu adevărat nevoie de mine și simt că îmi apreciază implicarea”, a spus Leno.

Jay Leno spune că încearcă să păstreze umorul în viața de zi cu zi, chiar și în cele mai dificile momente alături de soția sa, Mavis. El povestește că glumele rămân, inclusiv atunci când o ajută în activitățile de rutină, iar ea încă reacționează cu un zâmbet.

Leno, 75 de ani, și Mavis, 79 de ani, sunt căsătoriți din 1980 și nu au avut copii. Comediantul își amintește că l-a atras de la început simplitatea și calmul ei. Spune că au fost mereu confortabili unul cu celălalt: el lucrând la mașini, ea citind lângă el. „Era, și a rămas, o prezență liniștitoare”, a explicat el.

Viața lor în intimitate era odinioară liniștită și caldă, cu cine pregătite și seri petrecute în fața televizorului, însă comunicarea s-a schimbat odată cu evoluția bolii. Acum, discuțiile lor sunt scurte și mai domolite, adaptate la provocările demenței de care suferă Mavis.

Leno spune că ea pune aceleași întrebări în mod repetat, încercând să înțeleagă mediul din jur și că are nevoie constantă de siguranță. Uneori arată anumite obiecte și formulează fraze fără noimă, un semn al luptei continue cu pierderea memoriei.

El descrie și unul dintre cele mai dureroase aspecte ale bolii. În fiecare zi, spune Leno, Mavis retrăiește ca pentru prima dată vestea morții mamei sale, o amintire care revine mereu ca și când ar fi nouă.

În ianuarie 2024, Jay Leno a solicitat tutela pentru administrarea bunurilor soției sale, Mavis, argumentând în documente depuse în instanță că aceasta „nu mai are capacitatea necesară pentru a executa planul succesoral” din cauza unor „tulburări neurocognitive majore”, (inclusiv demență), potrivit documentelor obținute de Fox News Digital.

Dincolo de rolul de parteneră a unei figuri marcante din televiziune, Mavis Leno are un parcurs propriu în carieră. În 2002, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace în urma activității sale în sprijinul femeilor afgane aflate sub regimul taliban.

În ciuda dificultăților medicale, Mavis continuă să-și exprime afecțiunea față de soțul ei. Întrebat cum arată relația lor în prezent, Jay Leno a spus că încă îi poate citi bucuria: „Pot să-i văd zâmbetul. Îmi dau seama când e fericită. Și când se uită la mine și zâmbește și spune că mă iubește, mă topesc”. Jay Leno și Mavis s-au cunoscut în anii ’70, la clubul de stand-up „The Comedy Store” din Los Angeles.