Pușca folosită de japonezi este Howa Type 89, fiind fabricat din tablă. Pușca vine în două variante, tipul standard 89 și tipul pliabil 89F. Pușca a fost adoptată în 1989, după ce a fost dezvoltată pe tot parcursul anilor 1980 de către Toyo Corporation și Agenția de Apărare. Aceasta are trei moduri de foc: semi-automată, explozie în trei runde și complet automată.

Modelul 89 are și câteva probleme. Este greu de reîncărcat rapid, deoarece construcția din oțel ștanțată a magaziei nu are o conicitate asemănătoare cu receptorul inferior. Cea mai mare problemă este că nu există un program real care să te ajute să adaugi accesorii moderne acesteia. Modelul standard 89 are numai dispoziții pentru montarea unui vizor optic și o baionetă.

China, cel mai mare rival regional pentru Japonia

Lipsa unei șine optice standardizate și moderne pentru tipul 89 limitează utilizarea acestora într-un mediu modern. Aproape fiecare armată occidentală majoră a lansat o armă de luptă pe pușcă încă din anii 2000, mai puține cea japoneză. Optica mărește acuratețea, capacitatea unui soldat de a se angaja la distanță și de a identifica și localiza țintele. Fiabilitatea tipului 89 a fost raportată de unii militari ca fiind inferioară puștilor americane.

Soluțiile de montare a obiectivelor s-au dovedit destul de ciudate, cu toate că au fost creative. Un soldat a fost găsit folosind un sistem de montaj rusesc, care a fost inițial conceput pentru puști tip AK, pentru a monta un vizor optic pe Howa Type 64.

Pe măsură ce Japonia își va întări armata pentru a descuraja China și alți rivali regionali, ar trebui să construiască și un plan pentru a aduce armele de infanterie la standardul occidental. Când noua Brigadă de desfășurare rapidă a fost activată în aprilie 2018, fiind prima lor unitate maritimă din cel de-al Doilea Război Mondial, soldații care au participat au fost văzut doar cu obiective de fier. În timp ce pușcașul marin american are o optică de 4x pe pușcă, conform nationalinterest.