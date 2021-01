Doi hoți din Marea Britanie au fost prinși după ce au sunat la poliție, din greșeală, în timpul unui jaf. infractorii au fost ironizați de polițiști care i-au comparat cu spărgătorii din cunoscuta peliculă cinematografică „Singur acasă”, după cum relatează CNN. Un ofițer de poliție din Staffordshire, care a participat la reținere, spune că sunt „cei mai ghinioniști hoți din lume”.

„Cred că tocmai i-am arestat pe cei mai ghinioniști spărgători din lume”, a scris inspectorul-șef John Owen, pe contul său de Twitter.

El a povestit cum s-a întâmplat totul. În timpul unui jaf, unul dintre hoți s-a așezat pe telefon și a format numărul 999 – pentru situații de urgență. Apelul a ajuns la polițiști, iar aceștia au ascultat cum s-a desfășurat jaful, până la momentul intervenției colegilor lor. Cei doi hoți au fost reținuți și arestați chiar în timpul comiterii infracțiunii.

„În timpul unui jaf, unul dintre hoți s-a așezat pe telefonul mobil din buzunar și a sunat la 999”; „Am primit un apel în care erau descrise faptele lor. Am ascultat până în momentul în care ofițerii au ajuns și i-au arestat”, a mai scris Owen.

Inspectorul de poliție a adăugat și o imagine GIF cu personajul Marv, unul dintre hoții ghinioniști din „Singur acasă”.

I think we have just arrested the world’s unluckiest burglars:

Whilst committing a burglary one of the bungling burglars has accidentally sat on his phone & dialled 999. We recieve a call detailing all of their antics up to the point of hearing our patrols arrive to arrest them pic.twitter.com/0BZGSQdf0C

— CI John Owen (@CIJohnOwen) January 6, 2021