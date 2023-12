Iuliana Tudor a refuzat să plece la Pro TV, deși a rămas fără emisiunea de la TVR. Ce salariu primise

Iuliana Tudor a optat să rămână în continuare la TVR, chiar și după ce în octombrie 2022 a pierdut emisiunea pe care o conducea, „Vedeta populară”. Artista a menționat că continuă să participe la unele producții speciale de sărbători, ceea ce îi aduce bucurie.

Iuliana Tudor a înțeles decizia TVR de a-i opri emisiunea

„Decizia managementului a fost din rațiuni financiare ca în această toamnă programul să nu fie. Evident, personal, ca realizator, n-am primit cu bucurie. Nu te poți bucura că nu faci emisiunea, asta este clar, dar am înțeles. Ei știu mai bine ce au de făcut acolo.

Am mers mai departe, am găsit soluția ca în fiecare duminică seara, acolo unde este tronsonul unde am fidelizat publicul nostru la «Vedeta populară», să le oferim spectacole de folclor din toată țara. A rămas o conectare directă, sunt producții pe care le-am înregistrat, montat și prezentat oamenilor”, a declarat Iuliana Tudorî în podcastul Fain&Simplu.

În perioada sărbătorilor, artista va participa la diverse producții speciale. În Ajunul Crăciunului, se vor transmite tradiționalele colinde, conform obiceiului anual. În seara de Crăciun va avea loc o gală dedicată celebrării a 40 de ani de carieră a lui Ionuț Dolănescu.

Artista a refuzat o ofertă venită din partea Pro TV

Iuliana Tudor a afirmat că atunci când i s-a făcut oferta de la Pro TV, a solicitat, în schimbul proiectului propus, posibilitatea de a păstra și spațiul său pe Acasă TV pentru activitatea sa în domeniul folclorului. Propunerea nu a fost acceptată la acea vreme de conducerea postului.

„Au fost niște discuții, nu pot să zic că au mers foarte departe. Eu am ținut cu dinții de lumea aceasta în care am simțit că Dumnezeu m-a așezat cu o misiune. Când înțelegi asta nu te poate tenta niciun contract oricât de consistent ar fi”, a mai declarat Iuliana Tudor, care și-a dorit să aibă o emisiune cu tradiții și obiceiuri populare.

Iuliana Tudor ar fi urmat să câștige mult mai bine decât la TVR

Cu toate că la TVR primește un salariu mai mic, Iuliana Tudor a refuzat oferta de la Pro TV, chiar dacă acolo ar fi beneficiat de un venit mai mare.

Artista a mărturisit că în România, televiziune publică este, din păcate, foarte departe din punct de vedere financiar de o televiziune comercială.

Aceasta spune că, chiar și așa, are alți factori pentru care nu vrea să renunțe la TVR.

„Foarte mulți dintre colegii mei de la televiziuni comerciale m-au certat. Brenciu chiar îmi tot spune: «De ce stai în continuare?». Nu e doar despre loc, e despre ce fac. N-am putut face acest lucru în altă parte. Și am o echipă extraordinară, sunt argumente puternice”, a mai declarat Iuliana Tudor.