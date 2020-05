O lume mizerabilă și spoită cu fard, asta ar fi concluzia fetelor care s-au prostituat și au adunat milioane de euro pentru peștii lor, care acum sunt după gratii.

Judecătorul de la Judecătoria Dej, care a dispus arestarea arestarea celor șase proxeneți, a emis în cursul zilei de miercuri, sentința motivată prin care a dispus arestarea proxeneților.

La pagina 22, din cele 88, cât are încheierea penale, o regăsim pe Monica Buda, alias Monica Hill. Tot de aici, aflăm că în cursul anului 2019, când era iubita oficială a lui Cătălin Botezatu, Monica Hill era amanta lui Lucian Jula, unul dintre proxeneții arestați în dosar, care a fost acuzat că și-a trimis nevasta, Iulia, la produs în cluburile din Elveția sau Dubai.

”Ca și probe la care face referire Parchetul, este declarația numitei Buda Monica, cu care inculpatul (n.n. Lucian Jula) a avut o relație extraconjugală, în cursul anului trecut, aceasta fiind fosta amantă și nu actuala cum se susține în toate înscrisurile de la dosarul cauzei”, se arată în sentință.

Mai mult, avocata Maria Mladin, care îl apără pe proxenetul Lucian Jula a spus în timpul procesului, unde s-a decis arestarea proxeneților că ”cei care s-au ocupat de transcrierea convorbirilor în cinci luni puteau să își dea seama că Monica Buda este de fapt una și aceeași persoană cu fotomodelul Monica Hill, care a fost lansată la emisiunea ”Bună dimineața cu Răzvan și Dani” și este fosta sau actuala prietenă a lui Cătălin Botezatu”.

Tot din încheierea penală, mai aflăm că Monica Buda, alis Hill, a fost interceptată la greu, de către procurori, în timp ce vorbește cu alte prostituate aflate la produs, unde spune că este amanta lui Lucian Jula, înșelându-l practic pe Cătălin Botezatu. ”Arată că soția inculpatului a aflat de această legătură extraconjugală iar Monica Buda astfel că se vede reacția și atitudinea acesteia când inculpatul a ruptă legătura cu ea, și a hotărât să își continue căsătoria”.

Discuții cu prostituate

Monica Hill vorbește cu o prostituată, Renata – iubita proxenetului Codin Pop, și îi spune acesteia că proxeneții de la Dej, inclusiv iubitul ei, Lucian Jula, au foarte mulți bani puși de o parte.

Buda Monica: Da soro, păi …

Renata: Și cum ai spus tu … de unde are 4.000 să-și facă acuma Bentley-ul, o avut tot timpul cum ai spus tu/

Buda M: Soro, vrei să-ți zic ceva, eu nu că … eu știu foarte bine că oamenii ăștia, au bani foarte mulți puși deoparte.

Renata: … da o zis că nu are nimic.

Buda M.: Și Jula are, ar putea oricând să o lase pe asta (n.n. Iulia Jula – trimisă la produs)

Botezatu îndrăgostit nebunește de Monica Hill

„Fraților, o cunosc de… nici nu vreau să spun de câți ani, că era minoră. Nu s-a întâmplat nimic atunci. A prezentat pentru mine, am apărut de foarte multe ori cu ea, dar văd că acum lumea s-a sesizat. Am fost cu ea și anul trecut. Bine, anul trecut erau mai multe la masă. Nu e nicio relație, suntem prieteni, ne vedem. Chiar acum m-am despărțit de ea. Nu am nimic special cu ea, așa de vară, da. Nu am o relație, dar îmi bate inima după cineva care e la mare, mare distanță. Chiar m-am îndrăgostit, pot spune asta. Bun de însurat știu că sunt, dar nu o să fac asta niciodată. Am sunat-o de trei ori și nu mi-a răspuns. Deja mă îngrijorez. Nu o să o cunoașteți.”, mărturisea Cătălin Botezatu, în urmă cu ceva timp, conform Cancan.

Monica Hill este o frumoasă clujeancă de 19 ani, care este model. Bruneta a reprezentat România la la cea de 46-a ediţie a concursului Miss Intercontinental, care s-a desfășurat în Egipt, la Hurghada. Iubita lui Cătălin Botezatu a făcut primii paşi în modelling de la 12 ani şi a lucrat și cu alți designeri renumiţi din țară, precum Romaniţa Iovan sau George Hojbotă, dar şi cu agenţii de modă din străinătate, în Italia şi Grecia.

În cursul anului 2019, Cătălin Botezatu declara sus și tare, pentru EvZ, că este mega îndrăgostit de Monica Hill.