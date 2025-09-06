Sport Italia, Elveţia, Grecia, Islanda şi Israel, victorii în preliminariile CM 2026







Italia, Elveţia, Grecia, Islanda şi Israel au obţinut, vineri seara, victorii în meciurile din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Italia a învins categoric Estonia, scor 5-0, bifând al doilea succes în grupă. Printre jucătorii balticilor s-a numărat şi fundaşul Joonas Tamm (Sepsi OSK Sfântu Gheorghe), intrat pe teren în minutul 80.

Naţionala Elveţiei s-a impus cu 4-0 contra Kosovo, meci în care jucătorii din Superliga României, Lindon Emerllahu şi Merton Korenica (ambii de la CFR Cluj), au rămas pe banca de rezerve.

Grecia a zdrobit Belarus cu 5-1, după o repriză întâi încheiată la scor de neprezentare (4-0). Elenii îşi anunţă astfel candidatura serioasă la primul loc al grupei.

Islanda a trecut la rândul ei fără probleme de Azerbaidjan, cu 5-0. Duelul a fost unul dintre cele mai dezechilibrate din preliminariile europene, între echipe aflate la capete geografice opuse ale continentului.

Israel s-a impus cu 4-0 pe terenul Moldovei, formaţie care a început partida cu patru jucători din Superliga României în formula de start. Daniel Dumbrăvanu (CFR Cluj) şi Ştefan Bodişteanu (FC Botoşani) au fost înlocuiţi la pauză, Vadim Raţă (”U” Cluj) a ieşit în minutul 56, iar Virgil Postolachi (CFR Cluj) a jucat 73 de minute.

Franţa a câştigat 2-0 cu Ucraina, meci disputat în Polonia, prin golurile lui Michael Olise şi Kylian Mbappé. Croaţia a învins în deplasare în Insulele Feroe (1-0, gol Kramaric), iar Cehia s-a impus cu 2-0 în Muntenegru. Slovenia şi Suedia au remizat spectaculos, 2-2, după ce nordicii au condus de două ori.

În fiecare grupă, câştigătoarele merg direct la Campionatul Mondial din 2026. Locurile secunde vor duce la baraj, alături de echipele cu rezultate notabile în Liga Naţiunilor.