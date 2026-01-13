Actualitate

„Istoria românilor, de la origini și până astăzi” – o lucrare de referință în două volume

„Istoria românilor, de la origini și până astăzi" – o lucrare de referință în două volume
În luna ianuarie, cititorii pasionați de istorie și cultură au ocazia să descopere un demers editorial de anvergură: „Istoria românilor, de la origini și până astăzi”, semnat de Ovidiu Pecican, apărut la Editura Quantic. Proiectul editorial va fi publicat în două volume, fiecare disponibil la prețul de 55 lei.

Volumul 1 va putea fi găsit la chioșcuri și la punctele de difuzare a presei începând de miercuri, 14 ianuarie.

Primul volum propune o istorie a românilor privită din perspective multiple, care îmbină analiza politică, socială și culturală într-o narațiune coerentă și accesibilă. Autorul readuce în prim-plan teme precum mentalitățile, obiceiurile, viața cotidiană și rolul femeilor, oferind totodată o imagine nuanțată asupra dinamicii unei societăți policentrice, formate și evoluate în mai multe state.

Cititorul parcurge episoade de eșec și succes, de conflict și diplomație, de continuitate și transformare, într-o abordare care evită idealizarea trecutului și îl explică în contextul său real. Rezultatul este o istorie vie și lucidă, conectată la evoluțiile europene și la schimbările spațiului românesc.

Cartea se adresează atât publicului larg interesat de istorie, cât și profesorilor, studenților și cititorilor care caută o perspectivă actualizată, argumentată și nuanțată asupra trecutului românilor.

Volumul 1 apare miercuri, 14 ianuarie, la chioșcuri și la toate punctele de difuzare a presei. Preț: 55 lei.

