Istoria primului site din istorie. Când a apărut și cine a fost fondatorul

Înainte de apariția rețelelor sociale, serviciilor de streaming și coșurilor de cumpărături online, lumea digitală era o zonă liniștită, bazată foarte mult pe text. În acest peisaj de început, un computer al unei organizații europene de cercetare a prins viață, lansând o pagină care avea să schimbe fundamental cursul istoriei omenirii, conform elementor.com.

Primul site web a fost creat de fizicianul și programatorul britanic Tim Berners-Lee, în 1990, în timp ce lucra la CERN, Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare, din Elveția.

Pagina respectivă nu a fost concepută pentru comerț, divertisment sau relații sociale. Scopul său era mult mai practic: să fie un manual de instrucțiuni pentru un nou sistem revoluționar de partajare a informațiilor pe care tocmai îl inventase.

Site-ul a devenit operațional pentru prima dată pe 20 decembrie 1990 și a fost pus la dispoziția publicului larg în august 1991. Adresa URL a primului site web era http://info.cern.ch. O versiune refăctută a site-ului este încă activă.

Berners-Lee a inventat cele trei tehnologii de bază care au făcut posibilă existența web-ului: HTML (HyperText Markup Language) pentru structurarea paginilor, URL (Uniform Resource Locator) pentru adresarea acestora și HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pentru recuperarea acestora.

Site-ul web era un meta-document. Conținutul său explica proiectul World Wide Web în sine, oferind informații despre cum se creează pagini web și cum se caută informații.

Site-ul a fost conceput pe un computer NeXT, care a servit atât ca primul server web, cât și ca primul browser web, care era și un editor numit WorldWideWeb.

Decizia CERN din 1993 de a face tehnologia World Wide Web liberă de drepturi de autor a fost catalizatorul creșterii sale explozive la nivel global, conducând direct la internetul așa cum îl cunoaștem astăzi.

La finalul anilor '80, „internetul” exista, dar nu era lumea ușor de utilizat pe care o cunoaștem astăzi. Era o colecție de rețele, utilizate în principal de academicieni, cercetători și militari. Accesarea informațiilor era dificilă și necesita cunoștințe specializate.

În acest mediu complex a intrat Tim Berners-Lee. Informatician britanic cu experiență în ingineria software, el lucra la CERN. Dezvoltase anterior o bază de date personală numită „Enquire”, care folosea legături bidirecționale pentru a conecta informații — o idee care avea să devină centrală în lucrările sale ulterioare.

El a văzut cu ochii lui frustrarea de la CERN. A înțeles că produsul real al organizației nu era legat[ doar datele provenite de la acceleratoarele de particule, ci rețeaua de cunoștințe care conecta oamenii, experimentele și cercetarea. În martie 1989, a scris o propunere intitulată „Managementul informației: o propunere”. Era un document tehnic și arid, dar viziunea sa era cu totul altceva.

Șeful său, Mike Sendall, a scris pe copertă celebra frază „Vag, dar interesant...” și i-a dat undă verde să lucreze la proiect. Propunerea descria un sistem informațional descentralizat bazat pe un concept simplu, dar profund: hipertextul.

Ideea de hipertext – text care conține linkuri către alte texte – nu era nouă. Ionformaticianul Vannevar Bush o conceptualizaseră cu zeci de ani în urmă. Dar geniul lui Berners-Lee a constat în aplicarea ei la o rețea globală de calculatoare. El a imaginat o lume în care orice document putea fi legat de orice alt document, creând o „rețea” universală și interconectată de informații. Această propunere simplă a constituit modelul pentru internetul modern.